Activo do Banif mau só paga 6% do passivo

O Banif tem um património avaliado em 51 milhões para fazer face a responsabilidades que ascendem a 815 milhões de euros. Este é o primeiro retrato, à data de 31 de Dezembro de 2015, do que restou da venda do banco ao Totta e da passagem de activos à Oitante.

O Banif mau tinha, a 31 de Dezembro de 2015, responsabilidades por saldar na ordem dos 815 milhões de euros. No património desta entidade, esvaziada de activos que tinham sido vendidos ao Santander Totta e integrados na Oitante na resolução, contavam-se 51 milhões de euros. Ou seja, o activo conseguia pagar, à data, 6% do passivo total. Os capitais próprios cifravam-se em 763 milhões de euros negativos, segundo o relatório e contas do Banif a 31 de Dezembro de 2015, disponibilizado no site da entidade.





O passivo de 815 milhões de euros do que restou do banco fundado por Horácio Roque justifica-se, em grande medida, com o direito de crédito de reclamação detido pelo Fundo de Resolução, no valor de 489 milhões de euros, por um empréstimo concedido na intervenção do Banco de Portugal.





Na rubrica do passivo do Banif, presidido por José Bracinha Vieira, também há 240 milhões de euros devidos aos credores subordinados que, no âmbito da medida de resolução, não transitaram para o Santander Totta. As provisões constituídas para processos judiciais e para os encargos com a liquidação estão, igualmente, incluídas. Há ainda um empréstimo de 53 milhões de euros que tinha sido concedido pelo BES e que está por pagar ao Novo Banco no balanço do Banif, ou seja, com que o Totta não ficou aquando da compra.





O activo deste banco mau era, a 31 de Dezembro de 2015, inferior ao empréstimo devido ao Novo Banco: 51 milhões de euros. Este número é o valor líquido do activo do Banif, após o registo de imparidades e amortizações (o montante bruto é de 448 milhões, com imparidades associadas de 397 milhões), em grande medida para fazer face a eventuais perdas nas vendas das participações em bancos, como a operação no Brasil.





Assim, em termos líquidos, dos 51 milhões, os activos por impostos diferidos representam 36 milhões. Este montante poderá ser usado como crédito tributário, para compensar dívidas ao Fisco, ou mesmo reembolsado, ainda que carecendo de autorização da Autoridade Tributária.





O activo do Banif mau conta ainda com cerca de 5 milhões de euros, líquidos, que são perspectivados na venda das participações noutras instituições. Além disso, destacam-se os 10 milhões deixados no banco para promover a recuperação e satisfação dos activos.





Em suma, resultam capitais próprios de 763 milhões de euros negativos do final de 2015, que comparam com os 681 milhões positivos um ano antes. Este montante incorpora o resultado líquido daquele ano fatídico para o banco.





Segundo o relatório e contas do Banif, o resultado líquido até 20 de Dezembro, antes da intervenção, foi negativo, na ordem dos 42 milhões. Contudo, com o reconhecimento dos instrumentos da medida de resolução, as entradas e saídas de empréstimos e garantias, o prejuízo foi de 3,2 mil milhões de euros. O que levou a perdas totais de 3,3 mil milhões.





O valor patrimonial do Banif poderá ainda estar sujeito a alterações futuras, já que o Banco de Portugal mantém o poder de fazer ajustamentos entre as três entidades resultantes da aplicação da medida de resolução. Esta entidade, considerada uma instituição de crédito ainda que sem actividade, aguarda que o Banco Central Europeu determine a revogação da autorização para operar, depois de o Banco de Portugal ter já dado indicação nesse sentido. Quando acontecer, inicia-se o processo de liquidação judicial.





Liquidação custa 13 milhões de euros A administração do Banif acredita que o arranque do processo de liquidação vai ocorrer em breve. Falta a autorização do BCE. Tendo em conta essa realidade, a administração liderada por José Bracinha Vieira já constituiu uma provisão para os custos que deverão materializar-se: 13 milhões de euros. O valor resulta da avaliação dos custos que o Banif mau terá no processo, nomeadamente com gastos gerais, serviços externos, assessoria jurídica e fiscal, consultoria e auditoria. Além disso, também aqui está incluído o pagamento à Baker Tilly, a auditora escolhida pelo Banco de Portugal para determinar se os credores do Banif enfrentaram maiores perdas na resolução que ocorreu a 20 de Dezembro de 2015 do que teriam tido numa eventual liquidação que tivesse tido lugar nessa data. É esse estudo que vai determinar se o Fundo de Resolução tem de compensar tais credores.