Banca paga mais ao Fundo de Resolução e menos ao Orçamento do Estado

Os bancos portugueses vão pagar mais em 2018 da contribuição periódica para o Fundo de Resolução. Um aumento que visa compensar o menor encaixe que será conseguido por via da contribuição sobre o sector bancário. Além disso, permite alinhar com a receita anual prevista de 250 milhões de euros, que resulta do acordo que prevê o reembolso dos empréstimos do Fundo de Resolução ao Estado até 2046.



"A taxa base a vigorar em 2018 para a determinação das contribuições periódicas para o Fundo de Resolução é de 0,0459%", assinala a Instrução n.º 20/2017 do Banco de Portugal, publicada a 19 de Dezembro.



O regulador determinou aqui um aumento da contribuição periódica a pagar pelas instituições financeiras já que, em 2017, a taxa situava-se em 0,0291%. No ano anterior, a taxa, aplicada sobre o valor médio dos saldos mensais do passivo dos bancos (sem integrar os capitais próprios e os depósitos garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos), era de 0,02%. Em 2016, o valor total das contribuições periódicas, habitualmente pagas até Abril de cada ano, rendeu 34 milhões ao Fundo de Resolução. O agravamento desta contribuição, determinado pelo Banco de Portugal, visa compensar o menor encaixe resultante da contribuição sobre o sector bancário, definida pelo Orçamento do Estado, que é a grande fonte de financiamento do Fundo de Resolução.



O Governo decidiu manter a rubrica em 2018, ainda que a receita esperada seja ligeiramente inferior. A estimativa para 2017 é de 187 milhões de euros de receita para o Estado, depois reencaminhada para o Fundo de Resolução, quando o orçamentado para o próximo ano prevê um deslize para 182 milhões. Em 2016, o valor recebido pelo Estado ascendera a 205 milhões de euros.



O equilíbrio ditado pelo supervisor liderado por Carlos Costa enquadra-se no acordo fechado este ano para garantir a sustentabilidade do Fundo.



O Fundo de Resolução pediu 3,9 mil milhões de euros emprestados ao Tesouro português e outros 700 milhões aos bancos para capitalizar o Novo Banco na resolução aplicada ao BES em 2014. Teve, posteriormente, de pedir 489 milhões para financiar a intervenção no Banif (reduzidos para 353 milhões após um reembolso em 2016). Não tinha, contudo, meios para assegurar a sua sustentabilidade nas condições definidas, pelo que o Governo português teve de negociar, inclusive junto da Comissão Europeia, uma forma de garanti-la. Foram assim revistas as condições dos empréstimos concedidos, nomeadamente com os prazos estendidos até 2046.



Para isso, ficou definida uma estabilização do montante a pagar, ao ano, pelos bancos: 250 milhões no conjunto das contribuições periódicas e sobre o sector bancário. O que obriga o supervisor a compensar a receita do Orçamento do Estado.



Além destas, os bancos têm ainda de pagar a contribuição para o europeu Fundo Único de Resolução.

