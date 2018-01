Banco de Portugal dá aval a António Domingues na administração do Haitong Bank

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Haitong Bank informa que "o Banco de Portugal concedeu autorização para o início de funções aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal".

Assim, o Conselho de Administração passa a ser composto por Alan do Amaral Fernandes, António Domingues (na foto), Christian Georges Jacques Minzolini, Mo Yiu Poon, Pan Guantao, Paulo José Lameiras Martins, Vincent Marie L. Camerlynck e Xinjun Zhang.

Numa informação colocada no seu 'site', o Haitong Bank indicava, em Outubro passado, que esta estrutura era constituída por Wu Min, Alan do Amaral Fernandes, Christian Georges Jacques Minzolini, Mo Yiu Poon, Pan Guangtao, Paulo José Lameiras Martins e Vincent Marie Camerlynck.

Sai, assim, Wu Min, que é substituído por António Domingues, ex-administrador do BPI e antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos.

Relativamente ao Conselho Fiscal, passa a ser integrado por Mário Paulo Bettencourt de Oliveira, Cristina Maria da Costa Pinto, Maria do Rosário Mayoral Robles Machado Simões Ventura e Paulo Ribeiro da Silva como membro suplente.

Na informação disponibilizada na página da Haitong Bank, o Conselho Fiscal era, em Outubro passado, constituído por Mário Paulo Bettencourt de Oliveira, Paulo Ribeiro da Silva e Tito Manuel das Neves Magalhães Basto.

Com a saída de Tito Manuel das Neves Magalhães Basto, entram Cristina Maria da Costa Pinto e Maria do Rosário Mayoral Robles Machado Simões Ventura.

"O início de actividade nas ditas funções terá lugar na presente data e as mesmas serão exercidas até ao termo do mandato em curso: 2017-2019", adianta o Haitong Bank, antigo Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), no comunicado à CMVM.