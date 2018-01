Banco de Portugal livrou Totta de crédito de 53 milhões dado pelo BES ao Banif

Na resolução do Banif, o Banco de Portugal deixou de fora do Santander Totta o financiamento de 53 milhões que o Banco Espírito Santo havia concedido à instituição fundada por Horácio Roque e que está por pagar ao Novo Banco.





"O banco [Banif] ficou devedor de um financiamento de cerca de 53 milhões de euros, sob a forma de conta corrente, do Banco Espírito Santo que, na sequência do processo de resolução desta entidade, foi incluído nos activos do Novo Banco", revela o relatório e contas de 2015 do Banif mau.





A conta corrente faz parte do passivo de 815 milhões de euros do Banif, do qual só 6% está coberto pelo activo existente. As expectativas de recuperação, por parte do Novo Banco, são, por isso, nulas. Por exemplo, o credor privilegiado do Banif, o Fundo de Resolução, já assumiu que não será reembolsado. Oficialmente, não há comentários do Novo Banco, já que está em causa uma relação com cliente.





A resolução do Banif ocorreu em 2015, com a estrutura a ser dividida em três parcelas: o grosso dos activos e passivos foram para o Santander Totta, uma parcela de activos transitou para a Oitante e uma pequena porção de activos ficou no Banif, que irá para liquidação.





A conta corrente aberta no BES ficou neste último. O banco presidido por António Vieira Monteiro recusa qualquer responsabilidade na decisão. "Não houve qualquer rejeição, na medida em que o perímetro sobre o qual incidiu a compra não foi definido por nós", defende a instituição financeira.





"A decisão foi tomada à luz dos critérios de definição do perímetro de activos adoptados na resolução do Banif e que podem ser consultados nas deliberações do Banco de Portugal", responde o regulador ao Negócios.





Não é indicado em que ano foi aberta a conta corrente, mas foi antes da resolução do BES. O Banif e o Grupo Espírito Santo tinham operações cruzadas: o banco com sede na Madeira recebia financiamentos do BES e investia em sociedades do Grupo Espírito Santo.





O Novo Banco colocou o Banif em tribunal em 2015, ainda quando era liderado por Jorge Tomé no pré-resolução, para recuperar o montante. A litigância em torno do Banif permaneceu toda no banco mau aquando da intervenção do regulador.



53

Milhões de euros

Valor do empréstimo do BES ao Banif que permanece por pagar ao Novo Banco.