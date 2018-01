Bancos podem ter de pagar 16,5 milhões por venda do Novo Banco

Os bancos arriscam pagar, através do Fundo de Resolução, mais de 16,5 milhões de euros pela venda do Novo Banco. Um valor no qual ainda não constam os montantes relativos a 2017, ano em que se concretizou a alienação de 75% da instituição financeira ao fundo americano Lone Star.



"Poderá, eventualmente, resultar que o Fundo venha a incorrer numa despesa de 16.503,5 milhares de euros (dos quais 9.671,4 milhares de euros se referem a encargos respeitantes a 2014 e 2015, e 6.832,1 milhares de euros a encargos respeitantes a 2016)", assinala o relatório e contas do Fundo de Resolução relativo a 2016, publicado no site oficial.



Em causa está o pagamento de assessorias financeiras e jurídicas nos dois procedimentos desencadeados pela venda da instituição financeira. Quem contratou esses serviços foi o Banco de Portugal, mas integrando-os no regime que implica que as despesas decorrentes da aplicação de medidas de resolução cabem ao Fundo de Resolução.



Em 2015 (o ano em que falhou a primeira tentativa de venda), o Fundo de Resolução tinha já assumido o pagamento de 9,7 milhões de euros por estes custos ao Banco de Portugal. Só que o Tribunal de Contas determinou que o Fundo de Resolução não poderia ter assumido aquele encargo por irregularidades na forma como a decisão foi tomada. Por esse motivo, as contas de 2016 tiveram de fazer um desreconhecimento daquele encargo.



Neste momento, não está definido de que forma o Fundo de Resolução terá de enfrentar custos com a alienação do Novo Banco. "Encontram-se a decorrer diligências no sentido de clarificar todo o quadro normativo aplicável ao reconhecimento e pagamento dos encargos com o processo de venda do Novo Banco, S A", revela o documento.



Certo é que, com o passar do tempo, o valor aumentou. Aos 9,7 milhões até 2015, acresceram mais 6,8 milhões do ano seguinte. Só que a maioria do capital do Novo Banco só foi alienado à Lone Star em 2017, pelo que também esse ano terá custos, não mencionados no relatório e contas do ano anterior.



Os 16,5 milhões são, assim, o valor efectivamente gasto até 2016. Tendo como base os custos máximos contratuais, estavam estimados custos superiores a 26 milhões de euros na prestação de assessorias à venda do Banco de Portugal, o que, na execução, poder-se-ão não ter cumprido. Por exemplo, o BNP Paribas assessorou o primeiro concurso de venda e o valor máximo do contrato ascendia a 15 milhões de euros – só que o processo falhou.





tome nota Alguns assessores para a venda do NB As contratações foram por ajuste directo, com valores máximos, que podem ser inferiores. Mas é preciso adicionar o IVA em vigor.



BNP Paribas podia custar 15 milhões

Por ajuste directo, o Banco de Portugal contratou o BNP Paribas para assessorar a venda do Novo Banco. "Uma oportunidade única" era como a instituição financeira que estava a ser vendida era apresentada nos convites enviados a investidores. O banco assinou um contrato de 15 milhões de euros, 10 milhões dos quais dependentes do sucesso da operação. A primeira venda falhou, pelo que o valor executado terá sido inferior, mas não foi ainda actualizado no portal Base.



Deutsche Bank ganha 3,5 milhões

O assessor financeiro do segundo procedimento de alienação da posição do Fundo de Resolução no Novo Banco foi o Deutsche Bank. Também com uma cláusula de sucesso, a contratação foi feita, neste caso, por 3,5 milhões de euros. Foi neste segundo concurso que o Fundo, que funciona junto do Banco de Portugal, conseguiu alienar 75% da sua posição no banco liderado por António Ramalho.



Assessorias jurídicas de milhões

Além dos assessores financeiros principais, também houve aquisição de serviços a entidades de consultoria financeira como a TC Capital. Além disso, a transacção envolveu trabalho jurídico. A britânica Allen & Overy é um exemplo, com custo máximo contratual de 2,1 milhões de euros. Mas a Vieira de Almeida destaca-se com três contratos de 4,7 milhões de euros. Estes são os valores máximos contratuais que, na execução, podem ficar por menos. De qualquer forma, ao valor executado tem de ser acrescentado o IVA em vigor.