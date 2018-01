Banif acorda solução para evitar intervenção forçada no Brasil

O Banif Brasil exigiu um trabalho do banco em Portugal para evitar uma intervenção forçada. O BCN foi alienado.

Banif Brasil tenta evitar intervenção

O Banif Brasil, detido pelo Banif mau, esteve em risco de ser intervencionado. Após notícias sobre alegadas irregularidades, o banco brasileiro não conseguiu ser vendido. Foi desenhada uma solução entre os supervisores para satisfazer o passivo bancário. O Banif quer transformá-lo em gestora de activos, para não ficar sujeito ao regime de responsabilidade ilimitada que, no caso de instituições de crédito, é imputada ao accionista controlador.





Banco em Cabo Verde já foi vendido

O Banco Caboverdiano de Negócios estava a ser vendido pela equipa de Jorge Tomé antes da resolução aplicada ao Banif. O procedimento manteve-se. Houve um vencedor. Contudo, as negociações finais falharam e o Banif mau avançou para um outro interessado. Vendeu a posição de 51,7% no BCN no ano passado por 5,7 milhões de euros.





filiais nos EUA em insolvência

O Banif tinha interesses nas Ilhas Caimão, Malta e EUA, que estão na sua maioria em liquidação. As entidades que o banco possuía nos EUA deixaram de funcionar quando o Banif foi alvo da resolução, tendo aí sido revogada a licença.





Banif visado em 70 acções judiciais

No lado do passivo, o Banif tem processos judiciais. Ficaram na entidade as acções contra o banco que estavam já em curso, sendo parte em 70. Há provisões em 35, onde a probabilidade de condenação é superior a 50%. Há seis processos contra a medida de resolução. Não foram constituídas provisões nestes casos.