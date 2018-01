BCP acusado por falhas no combate ao branqueamento de capitais

Existe um grupo que, há anos, anda a tentar mandar abaixo o BCP. Sempre que este Banco começa a apresentar resultados acima do esperado (agora por exemplo as acções têm subido imenso), sai uma notícia, mesmo que de 2012, a tentar mandá-lo abaixo. Isto merecia ser investigado.

RPG

Há 27 minutos

Se ligarem esta notícia a outra que dizia que o BCE está preocupado com os acionistas do BCP é preciso ter muito cuidado. Atentos , abram os olhos e cuidado sobretudo com as recomendações envenenadas do JP MORGAN