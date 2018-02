O funcionamento do "Capitalizer" é simples. As empresas interessadas em obter financiamento inscrevem-se no site e aparecerá um "teaser" onde é revelada essa intenção sem identificar o nome da empresa. Caso surjam mainfestações de interesse por parte dos investidores a relação entre as duas partes será regida por um regime de confidencialidade que poderá, ou não, conduzir a um acordo entre as partes.



Na prática, a plataforma disponbiliza ferramentas que vão dando apoio a todas as etapas do processo de negociação entre as PME e os investidores.



Segundo o BiG, a estratégia passa também por promover esta solução através da "contribuição de angariadores que poderão recomendar o "Capitalizer" a empresas e empresários que pretendam um parceiro de capital, recebendo como compensação uma percentagem da comissão de sucesso" dos negócios que se concretizem

O BiG (Banco de Investimento Global) anunciou esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, o lançamento do "Capitalizer" uma solução digital que tem por objectivo dinamizar o acesso das PME (pequenas e médias empresas) a capital de parceiros ou investidores profissionais. Irá começar por Portugal e Espanha e o objectivo final, de acordo com Mário Bolota, administrador do BiG, é o de que tenha uma "lógica pan-europeia".Trata-se de um serviço que "democratiza o acesso por parte das PME aos serviços tradicionais de assessoria financeira em fusões e aquisições", sublinha o banco em comunicado.Esta plataforma digital do BiG ( www.capitalizer.eu ) destina-se a PME com um resultado operacional superior a 300 mil euros e resultados líquidos positivos. "Nesta fase de lançamento o "Capitalizer" conta desde já com 15 parceiros/investidores profissionais, incluindo vários dos principais operadores ibéricos de capital de risco focados no segmento 'mid market' e que detém mais de 4 mil milhões de euros em activos sob gestão", adianta o BiG.