BPI já não é um banco grande para o BCE

O BPI já não é um banco grande, na óptica da supervisão europeia. O Banco Central Europeu deixou de considerá-lo como uma das instituições de maior dimensão a que tem de fazer a supervisão directa. A justificação é a oferta pública de aquisição que, no início do ano passado, passou 85% do seu capital para as mãos dos espanhóis do CaixaBank.



Instituição de crédito significativa: desde Novembro de 2014, ano em que o BCE assumiu a liderança da supervisão europeia, que o BPI tinha este estatuto, que se opõe ao das instituições de crédito menos significativas. As maiores entidades, e as instituições que a ela respondem, ficam sob a supervisão directa do BCE, as segundas têm de responder aos supervisores nacionais que, em Portugal, é o Banco de Portugal.



O que aconteceu ao BPI, quase um ano após a OPA do CaixaBank, é que deixou de ser visto como uma instituição de crédito significativa. Passou, agora, a ser integrado na análise que o BCE faz ao CaixaBank, que é a instituição de crédito significativa na perspectiva de Frankfurt.



Esta era já uma alteração esperada devido à OPA, mas só tomada em Dezembro do ano passado, altura da revisão anual da lista de bancos pelo Mecanismo Único de Supervisão, que junta o BCE e as restantes autoridades. A mudança só teve efeitos no início de 2018.



O banco agora presidido por Pablo Forero estava na lista de maiores bancos desde 2014 por ter activos totais acima de 30 mil milhões de euros, um dos critérios para aí ser contabilizado. Contudo, como o controlo sobre o banco mudou com a OPA, a supervisão do CaixaBank passa a integrar o BPI. Mesmo assim, as equipas de supervisão europeias, que juntam reguladores nacionais e o BCE, continuam a olhar para o banco português.



Contactado por conta da mudança de estatuto na supervisão pelo BCE, o banco não quis comentar. Na prática, o BPI passa a ter o mesmo estatuto que o Santander Totta, que o espanhol Santander é obrigado a consolidar na supervisão de que é alvo.



O BPI, que após a OPA ficou com um gestor espanhol (Fernando Ulrich passou da presidência executiva para presidente da administração), já recusou a ideia de que esteja a ser considerada a sua transformação em sucursal do grupo CaixaBank.





Portugal fica com três instituições significativas

Como resultado da decisão tomada em Dezembro, Portugal passou a ter apenas três instituições de crédito significativas, as que se encontram sob a supervisão directa de Frankfurt. Em causa estão a Caixa Geral de Depósitos, o Banco Comercial Português e o Novo Banco. Dentro destas estão enquadradas as entidades que se encontram sob o seu domínio. No caso do BCP, o ActivoBank é um exemplo; na CGD, o CaixaBI; no Novo Banco, o francês Banque Espírito Santo et de la Vénétie.



Com três entidades de crédito significativas, Portugal coloca-se ao lado de países como a Eslováquia, Eslovénia, Letónia, Lituânia, Malta.



Após a revisão que teve lugar em 2017, estavam elencadas 119 entidades de maior dimensão, sob supervisão directa do BCE. No início do ano, contavam-se 125.



Além do BPI, um outro exemplo de mudança na supervisão foi o Popular. O Banco Popular Portugal nunca esteve sob supervisão directa do BCE, já que estava sob o controlo do espanhol Popular. Só que este também deixou de ser uma entidade significativa, porque foi comprado pelo Santander.



O Banco de Portugal é o responsável por olhar directamente para os bancos de menor dimensão que não estão integrados em grandes grupos estrangeiros, como são os casos da Caixa Económica Montepio Geral ou o Crédito Agrícola. São as entidades de crédito consideradas menos significativas.