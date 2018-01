CaixaBank centra BPI na banca mas afasta passagem a sucursal

O BPI está a vender os negócios de seguros e fundos de investimento ao seu accionista. A área de seguros já tem, aliás, autorização do supervisor português para ser comprada pelo CaixaBank. Sob o controlo do grupo de raiz catalã, o banco português vai ficar centrado na actividade bancária. Ainda assim, está afastada a possibilidade de ser transformado em sucursal.



Questionado sobre se o CaixaBank está a ponderar pedir a autorização para que o BPI passe a sucursal, a resposta de fonte oficial da entidade é apenas uma palavra: "Não".



Nos últimos meses do ano passado, o banco que pertence ao La Caixa propôs-se a adquirir vários negócios do BPI, desde a área de seguros do ramo vida, à gestão de activos e à banca de investimento. O banco cujo conselho de administração é presidido por Fernando Ulrich, e que conta com Pablo Forero como líder executivo, aceitou as ofertas do accionista, que detém 85% do seu capital.



"O conselho de administração do Banco BPI aprovou as transacções acima descritas com os objectivos de melhorar, a médio e longo prazo, a oferta comercial aos seus clientes, de criar sinergias com o Grupo CaixaBank e de concentrar o Banco BPI na actividade nuclear bancária", admitiu a instituição financeira num comunicado a 21 de Dezembro.



Essa passagem de negócios para o CaixaBank não trará implicações para a insígnia BPI. Mais uma vez, o grupo espanhol garante que "a marca BPI é forte e não existe qualquer estratégia ou discussão sobre uma alteração do nome do banco".



Para o banco nacional, estas transacções significam o recebimento de cerca de 335 milhões de euros, sendo que há igualmente uma melhoria dos rácios de solvabilidade, que permite, também, respeitar os requisitos mínimos exigidos pelo Banco Central Europeu no âmbito dos seus trabalhos de supervisão.





ASF já autorizou



O BPI Vida, sociedade liderada pela ex-secretária de Estado Isabel Castelo Branco, é o principal negócio que vai abandonar a esfera do banco português para o seu accionista, gerando 40% dos proveitos com estas vendas.



Entretanto, o supervisor português autorizou a venda da área de seguros do BPI ao CaixaBank. A saída do banco presidido por Pablo Forero dos seguros do ramo vida foi uma das últimas decisões tomadas pela administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões em 2017.



A 28 de Dezembro, a entidade presidida por José Almaça decidiu "não se opor à aquisição, pela Vida Caixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de uma participação qualificada directa correspondente a 100% do capital social e dos direitos de voto da BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A.".



O BPI Vida e Pensões é detido, a 100%, pelo banco, sendo a entidade que assegura os seguros de vida de capitalização e a gestão de fundos de pensões. Por 135 milhões de euros, passa a pertencer à empresa seguradora do grupo de raiz catalã.



A área de gestão de activos também está em processo de venda ao CaixaBank, tal como as áreas de corretagem de acções, "research", "corporate finance" e emissão de cartões de débito e crédito.



"O CaixaBank não apresentou mais propostas de aquisição de outros negócios do BPI. Vale a pena reforçar que as transacções anunciadas anteriormente não envolverão a deslocalização das actividades nelas envolvidas nem a saída de colaboradores", ressalva o CaixaBank ao Negócios.



Intacta fica a relação com a Allianz, accionista minoritária do BPI e parceira de negócio do banco.







tome nota O caminho do BPI para ser apenas banco O CaixaBank está a adquirir ao BPI a actividades que não se cingem ao negócio bancário tradicional. São 335 milhões de euros que entram no banco português, também beneficiando os rácios.



BPI Vida

O BPI vende toda a posição no BPI Vida e Pensões por 135 milhões de euros à companhia do CaixaBank. O BPI vai continuar a vender os seguros do ramo vida e os fundos de pensões aos seus clientes. A actividade não será deslocalizada. Intacta fica a posição de 35% na Allianz Portugal e o contrato de distribuição, centrada no não-vida e vida risco, e na Cosec.



Fundos

O BPI Gestão de Activos, gestora de fundos de investimento, é alienado por 75 milhões de euros. A empresa gestora de fundos BPI GIF por 8 milhões. Também aqui a relação com os clientes nacionais e luxemburgueses mantém-se.



Investimento

O CaixaBank vai concentrar as actividades de corretagem de acções, "research" e "corporate finance" do grupo bancário, comprando as posições do BPI nestes ramos. A estimativa é de que a compra seja feita por 4 milhões. Os trabalhadores vão passar a trabalhar numa sucursal em Portugal do CaixaBank neste ramo.



Pagamentos

A actividade de emissão de cartões de crédito e débito do BPI vai para uma sociedade do CaixaBank por 53 milhões. A actividade de "merchant acquiring" segue, por 60 milhões, para uma parceria do CaixaBank com a Global Payments.



O que permanece

A banca de particulares, private banking e banca de empresas passa a ser o centro nuclear do BPI. Além disso, há a posição de 48,1% no angolano BFA e de 36% no moçambicano BCI.