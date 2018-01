CGD vende Vale do Lobo com desconto de um terço

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) desfez-se de um dos créditos mais problemáticos e de um dos casos de polícia em que se viu envolvida. Por 222,9 milhões de euros, vendeu a um fundo, gerido pela ECS, os créditos que tinha sobre Vale do Lobo. O preço representa um desconto, em torno de um terço, face ao valor emprestado pelo banco público ao empreendimento turístico sediado em Loulé, de que era também accionista minoritário.



"A CGD confirma que efectuou, no dia 22 de Dezembro, a alienação dos seus créditos sobre o Grupo Vale de Lobo pelo valor de 222,9 milhões de euros", indica o banco numa nota enviada às redacções.



O valor corresponde a um desconto de pelo menos um terço face ao montante de 320,5 milhões dos créditos do banco sobre Vale do Lobo, à data de 2016, segundo o relatório e contas da gestora do "resort" noticiado pelo Observador.



"O adquirente foi um fundo de investimento da ECS Capital vocacionado para intervir em projectos no sector imobiliário e turístico", diz a Caixa. Em causa está o fundo de lazer e investimento turístico, gerido pela ECS, de Fernando Esmeraldo e António de Sousa, ex-presidente da CGD até 2004, dois anos antes de se iniciar o projecto que ligou o banco ao empreendimento.



O fundo de recuperação fica com activos em dificuldades, incluindo créditos como os de Vale do Lobo, assumindo a missão de recuperá-los. Os seus donos são as instituições financeiras que lhes venderam aqueles activos, que em contrapartida adquirem unidades de participação.





A Caixa espera que este activo possa ser recuperado e rentabilizado. Caixa Geral de Depósitos

Fonte oficial

Macedo blinda-se na venda Paulo Macedo protegeu-se da operação de venda de Vale do Lobo, um empreendimento em que a CGD entrou como accionista e como financiadora em 2006. Segundo avançou o Eco em Novembro, a instituição contratou a PwC para fazer uma auditoria à venda do activo que já há anos estava para sair do seu balanço. Com notícias a dar conta de que havia propostas de um fundo de investimento, que pagava no imediato, e de um fundo de recuperação, a que a CGD continuava ligada (o escolhido), o gestor quis garantir que tudo seria feito em condições. Macedo quis limitar os danos sobre um activo que envolveu a CGD na Operação Marquês, em que o Ministério Público acusou José Sócrates de ter recebido dinheiro de Vale do Lobo graças à utilização do banco. Armando Vara, ex-administrador da CGD, e os accionistas de Vale do Lobo são acusados na investigação.

Assim, o banco vendedor deixa de ter exposição directa aos créditos e passa a ter uma exposição ao fundo de recuperação, onde constam aquele e outros activos. No caso do fundo da ECS, estão em carteira imóveis como as Torres de Lisboa.Estes negócios são feitos quando o credor acredita que há espaço para recuperação do activo, em contraponto a uma venda directa. No caso do empreendimento algarvio, o banco rejeitou propostas feitas por um fundo estrangeiro.A CGD é o grande credor de Vale do Lobo, razão pela qual liderou as negociações. Só em 2006, quando entrou no negócio, investiu logo praticamente 200 milhões de euros, face aos 10 milhões com que entraram os sócios, liderados por Diogo Gaspar Ferreira que, ainda hoje, é o presidente do projecto. Os valores foram aumentando: a CGD era também accionista, com perto de 25% do "resort", e teve de ir concedendo suprimentos, que elevaram a sua exposição.O BCP detinha créditos na ordem dos 60 milhões mas, embora pelo menos em Dezembro fosse favorável à venda à ECS, não quis fazer comentários mas também alienou os seus créditos. O Novo Banco vendeu igualmente, ainda que o esse valor fosse residual.O banco público não esclareceu qual o montante das imparidades já constituídas no passado para este investimento (ou se terá ainda de fazer face a perdas potenciais), mas a capitalização estatal de 2017 serviu para cobrir os grandes negócios em que estava incluída.No final de 2016, a entidade que gere o "resort" de Loulé tinha capitais próprios negativos de 159 milhões de euros.