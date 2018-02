Crédit Agricole pretende criar centro de competências informático para Lisboa

O Crédit Agricole deverá deslocalizar serviços informáticos para Lisboa, adianta o jornal Le Monde. Em causa estará, diz a publicação, um centro de competências.

Segundo o jornal francês, a decisão do grupo Crédit Agricole está tomada: está em preparação a instalação de um centro de competências para os seus fornecedores. O Le Monde adianta mesmo uma data: a partir de Abril, este centro irá fornecer vários serviços de informática a subsidiárias suas.

Ao Negócios, a instituição financeira não quis fazer comentários sobre o tema. Contactado, o Ministério da Economia não teve informações a transmitir.

Não estará em causa a transferência de funcionários do grupo, já que os serviços são prestados por fornecedores.

O Le Monde escreve que a decisão se enquadra no facto de Portugal oferecer custos salariais mais baixos, inserindo-o num cenário em que vários bancos franceses fizeram esse percurso. O BPN Paribas está presente no país com um centro operacional.

O jornal escreve que uma subsidiária do Crédit Agricole, a LCL, apresentou internamente o projecto como uma forma de "reduzir os custos" de fornecimento externo em 30%.

O Crédit Agricole tem uma presença reduzida em Portugal, com um escritório de representação em Lisboa na área de banca de investimento e a entidade de crédito Credibom. Até 2014, foi o segundo maior accionista do Banco Espírito Santo, em parceria com o Grupo Espírito Santo. Naquele ano, devido à resolução da instituição financeira portuguesa, o grupo mutualista francês reconheceu a participação como perdida, o que trouxe um encargo de 708 milhões de euros.