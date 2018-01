Deutsche Bank vai aumentar bónus anuais para mais de mil milhões de euros

O Deutsche Bank vai aumentar os bónus anuais para mais de mil milhões de euros, apesar de ter registado, em 2017, o seu terceiro ano consecutivo de prejuízos, revela o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, citado pela Reuters.





Segundo a publicação alemã, a decisão foi motivada pelos receios de que mais um ano de prémios baixos levasse os responsáveis da banca de investimento a desertar para concorrentes mais "generosos".





A Reuters lembra que, em Outubro, fonte do banco adiantou que a instituição iria pagar prémios mais altos, mas a dimensão do aumento dependeria da evolução do negócio até ao final do ano, assim como do pagamento realizado pelos concorrentes.