Cetelem Portugal tem novo presidente executivo

Direitos Reservados

O Banco BNP Paribas Personal Finance tem um novo presidente executivo em Portugal. Paul Milcent, que trabalha no grupo de origem francesa há mais de uma década, substitui Serge Le Bolès, que deixa o cargo que ocupava desde 2012 e ruma a Espanha para liderar a operação local do Cetelem.

O novo responsável pela actividade do banco em Portugal – onde está presente desde 1993 e tem uma estrutura com cerca de 700 trabalhadores – liderou várias sucursais na Bulgária, Egipto e Turquia. Nos últimos três anos foi CEO do Consors Finanz – BNP Paribas Personal Finance na Alemanha, um dos principais operadores de crédito ao consumo no mercado germânico.

Paul Milcent nasceu na localidade francesa de Nevers, estudou na EDHEC Business School, em Paris, e na Loyola Marymount University, em Los Angeles (EUA), onde em 1996 conclui a formação em Administração de Empresas. No início da carreira passou pelo grupo Safran, na Austrália, e pelo agora designado grupo Kering, em França.

Arthur D. Little e McKinsey & Company foram as empresas de consultoria em que trabalhou antes de ingressar no grupo financeiro BNP Paribas, que em Portugal já emprega um total de 1.800 pessoas. Em Dezembro de 2017, o banco francês anunciou que pretende transferir mais meia centena de empregos de Paris para Lisboa, onde está localizado o "hub" do BNP Paribas Securities Services.

Garantindo ter mais de 1,2 milhões de clientes e 2.800 parceiros de negócio em Portugal, o grupo que tem o Cetelem como principal marca dedica-se sobretudo à venda de cartões de crédito, crédito pessoal, soluções automóveis e seguros. Além dos canais online, telefónico e dos operadores especializados, tem duas lojas abertas em Vila Nova de Gaia e em Lisboa.