Entrada da Santa Casa no Montepio: "A ideia é boa. Só tenho pena de não ter sido minha"

António Costa deu hoje luz verde à ideia de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) entrar no capital do Montepio - disse até lamentar que a ideia não tenha sido sua - mas defendeu que é preciso ver se esta possibilidade é concretizável.



"A ideia é uma ideia boa. Tenho até pena que não tenha sido minha", disse o primeiro-ministro no debate quinzenal no Parlamento, em resposta à líder do CDS, Assunção Cristas, que voltou a perguntar ao Governo qual a posição em relação a este negócio.



Costa começou por acusar Assunção Cristas de estar a levantar o tema novamente por causa das eleições internas no PSD - onde o ex-provedor, Pedro Santana Lopes, um dos candidatos à liderança do partido, esteve envolvido nas primeiras diligências para um possível negócio - para depois valorizar a ideia.



A SCML tem uma "alta liquidez, faz aplicações dos seus activos e deve diversificá-los", disse Costa, que acrescentou que "poder fazer um bom investimento é importante e é uma boa ideia". "A questão é saber se é concretizável", adiantou o primeiro-ministro explicando desta forma os motivos pelos quais a SCML resolveu pedir uma auditoria sobre o negócio.



Costa rejeitou ainda algumas ideias que têm surgido nos últimos dias. "Não é para tirar aos pobres e dar aos ricos", disse, justificando que se o investimento se vier a confirmar que é bom ajudará a melhorar uma instituição que apoia o terceiro sector.





"É por isso uma boa ideia. Só tenho pena de não ter sido minha", repetiu.