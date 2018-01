Fosun e CaixaBank transmitem a Marcelo "grande satisfação" com actividade em Portugal

O chefe de Estado recebeu na quinta-feira, em Belém, os presidentes do grupo chinês Fosun, detentor da Fidelidade, da Luz Saúde e principal accionista do Millennium BCP, e do grupo espanhol CaixaBank, accionista maioritário do BPI.

Reuters

Estas duas audiências foram divulgadas hoje, através de duas notas colocadas no portal da Presidência da República com a data de quinta-feira.

Numa das notas lê-se que "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, em audiência, no Palácio de Belém, o presidente do CaixaBank, Jordi Gual, o presidente do Conselho de Administração do BPI, Fernando Ulrich, e o presidente da Comissão Executiva do banco BPI, Pablo Forero".

De acordo com a Presidência da República, "o presidente do CaixaBank manifestou grande satisfação com os resultados e actividade desenvolvida pelo BPI e reafirmou o compromisso do grupo CaixaBank com o desenvolvimento da economia portuguesa bem como a promoção de um programa de acção social em Portugal".

Numa segunda nota, lê-se que o chefe de Estado "recebeu, em audiência no Palácio de Belém, o presidente da Fosun, Guo Guangchang (na foto), a vice-presidente, Julia Gu, o representante do grupo Fosun em Lisboa, Lingjiang Xu, e o presidente da Companhia de Seguros Fidelidade, Jorge Magalhães Correia".

"Nesta audiência, o presidente da Fosun manifestou grande satisfação com as actividades que têm vindo a desenvolver em Portugal e manifestou a vontade de continuar a apoiar, de forma permanente e crescente, a economia portuguesa e o investimento em Portugal, em diversas áreas", refere a Presidência da República.