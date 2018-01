Governos de Passos e Costa colocaram travão na pressão sobre o Montepio

Esteve em cima da mesa em 2015. Seria uma pressão adicional sobre o Montepio, o que obrigaria a uma resposta mais rápida sobre o destino da caixa económica do grupo. A revisão do Código das Associações Mutualistas modificaria a supervisão à associação presidida por António Tomás Correia. Não avançou. Nem com o Governo de Pedro Passos Coelho nem com o de António Costa.



No último ano do Governo de Passos Coelho, com Maria Luís Albuquerque nas Finanças e Pedro Mota Soares na Segurança Social, estavam dois diplomas em preparação em torno do Montepio: a alteração dos enquadramentos legais das caixas económicas e, também, das mutualistas. O primeiro avançou, colocando a possibilidade de a caixa económica abrir o seu capital a terceiros. O segundo não avançou, não colocando em cima da mesa a obrigação da mutualista de desfazer-se de parte do capital da caixa. Ou seja, a hipótese foi aberta, mas sem que houvesse uma obrigação legal.



A modificação que estava prevista, no que diz respeito à revisão do Código das Associações Mutualistas, era a retirada da supervisão do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, colocando-a na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). O que traria limites aos investimentos da mutualista presidida por Tomás Correia, nomeadamente a imposição de rácios de concentração. Quer isto dizer que a associação, que vinha aumentando a exposição ao seu principal activo, a caixa económica (o que continuou a acontecer em 2017), poderia ver-se obrigada a vender parte do capital a outras entidades. Como o Código não foi revisto, a imposição nunca se tornou real e imediata. Mas o caminho foi sendo feito pela mutualista, até para respeitar, também, a vontade do Banco de Portugal, que apertou o cerco à caixa económica.



A alteração nunca chegou a ver a luz do dia, ainda que José Vieira da Silva, o ministro da tutela, tenha assumido que este era um dossiê a ser preparado. Em Maio de 2017, anunciou para breve o diploma que teria impacto na organização interna, nos mecanismos de controlo, fiscalização e supervisão das associações. Nada veio até agora.



Ficou, assim, intacta uma supervisão que era considerada insuficiente. Isso mesmo foi admitido pela CMVM na primeira metade de 2015. Na altura ainda sob o comando de Carlos Tavares, o regulador do mercado de capitais considerava "importante e urgente assegurar a supervisão da comercialização dos produtos emitidos pelas associações mutualistas".



No grupo de trabalho que visa a reforma da supervisão financeira não são feitas propostas relativas à alteração da supervisão dos produtos mutualistas.

