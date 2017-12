Há mais custos por incorporar na banca

Os bancos não revelam qual o custo que terão de enfrentar com a implementação das novas regras de comercialização de produtos financeiros. Regras que vêm da nova directiva DMIF II, mas que também podem advir de legislação relativa à banca que está a ser preparada no Parlamento.



No documento que esteve em consulta pública no Verão passado, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) admitia que o novo enquadramento regulatório implicava "exigências ao nível do investimento a fazer, em especial em matéria de formação", que argumentava que iriam compensar os pontos positivos trazidos pela legislação, por exemplo, mitigando a repetição de problemas de grande dimensão, como os vividos pelos clientes do antigo BES com papel comercial do GES.



Ao Negócios, os bancos não referem, contudo, quais os encargos em que poderão incorrer com a nova directiva. "Os custos ainda estão por fechar, uma vez que o programa formativo ainda está a decorrer", responde o Santander Totta. O Crédito Agrícola alinha na mesma ideia: "Os custos adicionais totais não estão totalmente estimados".



Contactados, CGD, BCP, Novo Banco, BPI e Montepio não fizeram comentários sobre os encargos que terão pela frente com a DMIF II, cuja entrada em vigor deveria ocorrer no início de 2018.



Mas estas não são as únicas novidades legislativas em torno da venda de produtos financeiros. No Parlamento, estão em discussão na especialidade dezenas de diplomas, que, a serem aprovados, poderão trazer encargos adicionais para as instituições financeiras, como a criação de balcões especializados para a venda de produtos financeiros complexos.

