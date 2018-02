Haitong conclui venda das subsidiárias de Londres e Nova Iorque por 23,8 milhões de euros

O Haitong Bank concluiu esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, a alienação das subsidiárias de Londres e Nova Iorque, por um total de 29,3 milhões de dólares (cerca de 23,8 milhões de euros, ao câmbio actual), abaixo dos 25 milhões de euros que esperava arrecadar.





A informação foi avançada pelo antigo BES Investimento num comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).