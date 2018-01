Idas obrigatórias ao mercado são desafio para a banca portuguesa

Os bancos europeus poderão ter de ir ao mercado emitir títulos de dívida para ganharem almofadas que permitam absorver perdas em caso de necessidade. Ainda está por definir qual a dimensão, mas, segundo a Comissão Europeia, este pode ser um desafio adicional para a banca nacional.

"Para os bancos portugueses, em que a maioria dos quais teve como objectivo reduzir a sua dependência de financiamento nos mercados, o MREL pode representar um desafio potencial, que implica a necessidade de existirem estratégias adequadas e aplicadas oportunamente, e ainda um possível aumento de custos", revela o relatório pós-programa de assistência financeira, publicado esta sexta-feira, 19 de Janeiro, pela Comissão Europeia.

Neste momento, ainda não há uma orientação definida e clara de quais os requisitos mínimos de fundos próprios e passivos elegíveis para este novo enquadramento, o chamado MREL, para cada uma das instituições financeiras. O montante exacto está por determinar, sublinha Bruxelas, alertando que estes requisitos vão obrigar à emissão de financiamento junto dos mercados e uma redução dos activos ponderados pelo risco.

Em Portugal, os bancos têm vindo já emitir dívida que possa ser considerada ao abrigo do MREL. A CGD ainda tem, este ano, de colocar no mercado 430 milhões de euros em obrigações perpétuas (à semelhança da emissão feita em 2017). Isto quando se sabe que o Novo Banco também tem de colocar junto de investidores 400 milhões de euros em dívida subordinada.



Ainda não se sabe qual a dimensão de fundos elegíveis que possam vir ser a exigidos a cada banco, mas a Comissão Europeia, na direcção comandada por Pierre Moscovici (na foto), deixa no seu relatório de acompanhamento do mercado nacional uma preocupação que o Banco de Portugal já tinha incluído no seu relatório de estabilidade financeira, publicado em Dezembro.

Para o regulador liderado por Carlos Costa, o MREL é também um dos "desafios que se colocam aos bancos portugueses". "Estes instrumentos tenderão a ter um custo de financiamento mais elevado, atendendo ao nível de subordinação dos instrumentos em causa e à notação de risco de crédito dos bancos portugueses. A consequente pressão sobre a rendibilidade e, em particular, sobre a margem financeira dependerá da capacidade dos bancos repercutirem no preço das operações activas e serviços prestados o aumento do custo de financiamento", sublinha. A CGD pagou 10,75% na emissão de dívida perpétua AT1, o BCP aceitou 4,5% nos primeiros cinco anos em dívida subordinada T2.

É nesta óptica que a Direcção-Geral de Economia e Assuntos Financeiros também refere que poderá haver uma redução adicional dos activos ponderados pelo risco: uma forma de optimizar o balanço e diminuir o montante pedido junto de investidores.



Neste contexto, torna-se ainda mais importante a diminuição do malparado, já que, quanto menos estes créditos pesarem no balanço, maior a capacidade de redução de custos de financiamento. Os seis bancos portugueses em que o peso do malparado é mais relevante comprometeram-se, nos planos entregues junto do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, a reduzir o rácio de malparado de 22%, em Junho de 2016, para 10%, em 2021.