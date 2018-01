Investimento da Santa Casa no Montepio equivale a dois terços dos seus imóveis

"O limiar máximo do investimento não ultrapassará os 200 milhões de euros". O limite colocado em entrevista ao Público por Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para a eventual entrada do Montepio representa quase dois terços do montante que a entidade tem em imóveis por si detidos. E equivale ao valor dos seus depósitos bancários.



No final de 2016, as últimas contas publicadas, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contava com 295 milhões de euros em imóveis. Este é o montante das suas propriedades de investimento, incluindo as que estão em obras de adaptação e requalificação. No fecho de 2016, a entidade, cujo líder é agora Edmundo Martinho, era proprietária de 472 prédios e imóveis urbanos e 151 rústicos. Nestes, arrecadou 6,5 milhões de euros com rendas.



A entrada no Montepio, a ocorrer, poderá ser feita com uma compra de acções e de aumento de capital da caixa económica, segundo o provedor. Seja qual for a fórmula encontrada, caso se concretize, o montante corresponde a 27% do activo total da Misericórdia.



A mobilização de 200 milhões de euros que Edmundo Martinho admitiu como sendo o valor máximo a investir, numa eventual entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral, tem sido criticada no espaço mediático.



Na TVI 24, o advogado José Miguel Júdice já disse que o investimento da Santa Casa corresponde ao "Robin dos Bosques ao contrário": "Tirar aos pobres para dar aos ricos". Bagão Félix, ex-ministro da Segurança Social e que integrou uma lista concorrente à mutualista contra Tomás Correia, tem sido fortemente crítico, falando no investimento como "disparate" e "potencialmente ruinoso". No domingo, o comentador Marques Mendes argumentou que a transacção poderia até gerar inquéritos por gestão danosa. O Montepio voltará ao Parlamento, com as audições de Edmundo Martinho e do ministro da tutela, Vieira da Silva.



Continua, contudo, a espera pelas conclusões da auditoria pedida ao Haitong Bank para fazer uma "due dilligence", ou análise aprofundada, à caixa económica – a justificação para que o Governo tenha deixado de fazer declarações sobre um negócio que, inicialmente, assumiu ver com "bons olhos". A Santa Casa não colocou, no portal Base, a contratação desta entidade, pelo que não se sabe quando arrancou (nem quanto custou) o trabalho que ainda não tem conclusões públicas. O memorando de entendimento entre a Santa Casa e a mutualista, dona da caixa, data de 30 de Junho de 2017.



Os 200 milhões de euros podem ser entendidos como o valor máximo do investimento, em linha com o que é pretendido pelo vendedor, mas esta auditoria poderá vir a determinar um montante distinto que represente os 10% de capital e o poder na gestão do Montepio que Edmundo Martinho pretende dispor. Olhando para o balanço da Santa Casa, este é um montante equivalente aos depósitos bancários detidos em Dezembro de 2016: 198 milhões de euros.





O silêncio



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não faz comentários sobre o Montepio. Edmundo Martinho tem audição na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social na quarta-feira, pelas 9:30, ainda que a entidade quisesse adiar as respostas aos deputados para depois das eleições do PSD, nas quais Santana Lopes, ex-provedor da Santa Casa, defronta Rui Rio. Não foi aceite pela comissão, que é presidida pelo social-democrata Feliciano Barreiras Duarte, apoiante de Rui Rio. O CDS pedira a audição com urgência.



Vieira da Silva mostrou indisponibilidade de agenda, pelo que só prestará esclarecimentos depois das eleições do PSD. Remete quaisquer declarações aos jornalistas para essa audição, ainda sem data. Quem também diz ao Negócios que não se vai pronunciar de momento é Marcelo. O Haitong, responsável pela auditoria, recusa comentar "relações comerciais com clientes".





A SCML não tem dinheiro reservado. A possível entrada na CEMG não danifica em nada

os projectos [da instituição Santa Casa]. EdmundO Martinho

Provedor da Misericórdia de Lisboa, ao Público, 6 Dezembro