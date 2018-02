Lucros levam CGD a sonhar com menos cortes

mais votado

O seu a seu dono

Há 10 minutos

“O seu a seu dono”: felicitações a quem são devidas felicitações.



Assim estarão de parabéns:

1) Os clientes da Caixa que, com o seu sacrifício, em termos de remunerações auferidas nos seus depósitos, tornaram possível o lucro apresentado;

2) Paulo Macedo e a sua equipe, em cujo extremo rigor se confia,

e que supomos e acreditamos, não terem abusado do que constitui sempre a maior preocupação de um

investidor em bancos :

a subjectividade na apreciação dos créditos em incumprimento e a margem de liberdade que tal

proporciona para ajustar discricionariamente as provisões no sentido de alcançar o valor de lucro

desejado.