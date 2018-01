Montepio com rácio de capital mais exigente que concorrentes

O Montepio vai ter de respeitar rácios mínimos mais elevados do que os exigidos pelo Banco Central Europeu à Caixa Geral de Depósitos, ao Banco Comercial Português e ao Banco BPI.



O exercício de supervisão individual (designado de SREP - "supervisory review and evaluation process"), que é feito para definir os requisitos mínimos de capital que devem ser cumpridos por cada banco, determinou uma maior exigência ao Montepio do que aos maiores concorrentes. No caso da caixa económica, foi o Banco de Portugal a determinar o requisito; nas outras instituições, esse papel coube ao BCE.



O rácio Common Equity Tier 1 (CET1), usado para medir o peso do capital de melhor qualidade nos bancos, tem de ser de, pelo menos, 9,4% para o Montepio. É o mais elevado entre os bancos grandes que revelaram os requisitos mínimos a que estão vinculados, que variam entre os 8,875% da CGD e os 8,75% do BPI, detido pelo CaixaBank. De qualquer forma, todos eles cumpriam, à data de Setembro de 2017, referente aos últimos resultados divulgados, tais rácios.



O capital elegível para CET 1 é composto por várias camadas: uma delas é o capital mínimo para um banco operar, que é igual para todos (4,5%); outra é o capital exigido no âmbito do SREP, que varia consoante o modelo de negócio e o risco a ele associado; por fim, almofadas e reservas exigidas, nomeadamente por questões como o peso do banco no sistema.



Embora as reservas exigidas pelo BCE à CGD, BCP e BPI sejam superiores às impostas pelo Banco de Portugal ao Montepio, a percentagem resultante do SREP é mais exigente para a caixa económica: 3% face aos 2,25% definidos para cada um dos outros bancos. É isso que justifica um CET1 mínimo maior. É no SREP que são avaliados os modelos de negócio, a governação e o risco, os fundos próprios e a liquidez de cada banco, numa base individual.



Este agravamento da camada de capital resultante da avaliação individual leva, não só, a um CET1 mais elevado do que o dos concorrentes, mas também a um mais alto rácio total, que incorpora instrumentos como as emissões de dívida subordinada.



Montepio não comenta

"O conselho de administração executivo da Caixa Económica Montepio Geral tem como primeiro dever proteger o interesse da instituição e dos seus 'stakeholders', a sua estabilidade e honorabilidade. No quadro desse entendimento e no actual contexto de transição de modelo de governo, cumpre-me informar que não será feito qualquer comentário sobre temas que vêm ou venham a ser discutidos publicamente", diz o Montepio ao Negócios quando questionado sobre o que justificava a percepção de risco superior pelo supervisor.



José Félix Morgado está de saída da instituição, com a mutualista, que detém a caixa, a querer substituí-lo por Nuno Mota Pinto. Em cima da mesa está, também, a entrada de um novo accionista, sendo que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a avaliar a hipótese.



A caixa económica sob o comando de José Félix Morgado tem de cumprir os rácios mínimos a partir de 1 de Julho de 2018, ao contrário das restantes instituições referidas, cujos requisitos tiveram de ser respeitados no início do ano. Isto porque, como explicou o Banco de Portugal ao Negócios, como é uma instituição de crédito não significativa, o prazo para a fixação dos rácios mínimos é sempre posterior ao exercício do BCE. De qualquer forma, a aplicação do SREP é proporcional entre os bancos, independentemente de dimensão, já que, aliás, um dos intuitos que esteve por trás da nova arquitectura da supervisão europeia foi o da harmonização das regras entre todos os bancos.



O Novo Banco não divulgou os rácios mínimos. Cabe a cada banco decidir se o faz.

Glossário Rácios mínimos

Para garantir que têm condições para funcionar, mesmo que em momentos de dificuldades, os bancos têm de cumprir rácios de capital mínimos. O Common Equity Tier 1 é o capital de melhor qualidade, que corresponde, na maioria das vezes, a acções. O rácio coloca esses fundos, os primeiros a absorver perdas, sobre os activos ponderados pelo risco (risco de crédito, operacional e de mercado), pelo que já faz uma adequação do capital à estrutura do balanço. O rácio total, por sua vez, inclui capital adicional como emissões de dívida, que possam seguir-se na absorção de perdas na eventualidade de haver problemas.



Pilar 1

Para o cálculo dos rácios, são contabilizadas várias componentes: pilar 1, 2 e reservas/almofadas. O pilar 1 corresponde a um requisito mínimo para o banco operar. Há uma harmonização que leva a que este rácio tenha como objectivo ser igual para todos. No caso das instituições portuguesas que divulgaram os rácios, o pilar 1 é de 4,5%.



Pilar 2

O pilar 2 é a parte do rácio de capital definido no âmbito do SREP, o processo de avaliação pelo supervisor da instituição. O objectivo é definir o montante de capital - e de liquidez - que os bancos têm de dispor para cobrir os riscos específicos que enfrentam ou podem enfrentar. Há uma avaliação dos modelos de negócio dos bancos, mas também do governo interno e dos riscos específicos para o capital e para a liquidez. É aqui que o Montepio tem um requisito mínimo superior à CGD, BCP e BPI.



Almofadas

Além destes pilares, há ainda reservas de capital, ou almofadas. Em causa está a reserva contraciclíca ou a reserva imposta devido ao impacto de cada banco no sistema. Neste último caso, a CGD tem de respeitar uma reserva de 0,25% em Janeiro, face a 0,188% do BCP, 0,125% do BPI e ainda 0,063% do Montepio.