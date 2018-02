São os segundos piores prejuízos de sempre na história empresarial espanhola, depois do Bankia. A limpeza do balanço do Banco Popular levou a um resultado líquido negativo de 13,6 mil milhões.

O espanhol Banco Popular obteve prejuízos de 13,6 mil milhões de euros em 2017, segundo anunciou a instituição financeira ao regulador do mercado de capitais espanhol. O banco pertence, desde Junho, ao Santander, depois da compra por 1 euro no âmbito da medida de resolução.

As perdas de 13,6 mil milhões de euros comparam com os resultados líquidos negativos de 3,3 mil milhões de euros do ano anterior.

Segundo o El País, o Popular apresentou os segundos maiores prejuízos da história empresarial espanhola. Só a também instituição financeira Bankia o superou, quando teve perdas de 19 mil milhões em 2012.

A justificação para este resultado deve-se, sobretudo, à limpeza de balanço, em grande medida de activos imobiliários. Ou seja, foram prejuízos que estavam já contrabalançados por reservas aquando da operação decidida pela autoridade de resolução europeia.

Este é, portanto, um valor já antecipado na operação que causou perdas a accionistas e a detentores de dívida do Popular.

Prejuízos de 37 milhões

Desde que pertence ao grupo liderado por Ana Botín, 7 de Junho, o Popular gerou perdas de 37 milhões de euros, que o banco justifica, no relatório e contas, com "custos de integração, que ascendem a 300 milhões". Segundo o banco, sem estes encargos com a integração, teria havido lucros.

De qualquer forma, o grupo Santander obteve um resultado líquido de 6,6 mil milhões de euros, um crescimento de 7% em relação ao anterior. Em Portugal, o Santander Totta, que acabou por integrar o Popular Portugal, teve lucros de 436 milhões.