O que está em jogo no negócio da Santa Casa com o Montepio?

BdP quer accionistas estáveis no Montepio

No universo Montepio, o Banco de Portugal tem a supervisão sobre a caixa económica. E, segundo já assumiu a vice-governadora, Elisa Ferreira, o Montepio é ainda um problema por resolver. Em 2015, a autoridade liderada por Carlos Costa, na ressaca do contágio do Grupo Espírito Santo ao Banco Espírito Santo, deu orientações para a separação das equipas de gestão da caixa e da sua dona, a associação mutualista. Foi aqui que António Tomás Correia abandonou a instituição financeira, ficando apenas na mútua. E foi aqui que os balcões dos associados passaram a ter um espaço próprio nas agências da caixa económica. Com a crise financeira, a caixa foi precisando de capitalização, o que obrigou a que fosse a proprietária a injectar os montantes para que cumprisse os rácios mínimos. Para contornar este problema, era necessário que a caixa económica pudesse ter mais accionistas. O que obrigou a um caminho que uniu supervisor e Governo. Em primeiro lugar, foi necessária uma alteração legislativa, ainda no Governo de Pedro Passos Coelho: o regime jurídico das caixas económicas permitia que as instituições de maior dimensão tivessem novos accionistas, além da entidade de cariz social que lhe tinha dado origem. Contudo, tal só pode ser feito sendo sociedades anónimas, motivo pelo qual o Banco de Portugal ordenou a transformação da caixa económica numa sociedade anónima, representada por acções. Acções que poderiam ser compradas por outros investidores. O que tiraria um problema de cima da mesa: a dependência da caixa económica a injecções feitas unicamente pela mutualista, já que os novos accionistas poderiam assumir essa responsabilidade. O objectivo do Banco de Portugal é, portanto, que haja espaço para novos accionistas, idóneos, e que não ponham em causa a reputação e a actividade da caixa económica, evitando a contaminação entre casa-mãe e subsidiária. Um esforço que se estende, também, a outro aspecto que ainda não se concretizou: a mudança de nome da caixa.



Mutualista pretende partilhar riscos

A casa-mãe do Montepio teve de ir injectando capital na caixa. Em 2013, criou o fundo de participação em que o esforço foi dividido com pequenos investidores. Dois anos depois, a caixa quis fazer uma nova emissão de unidades de participação, para se capitalizar, mas a CMVM não permitiu que as unidades fossem parar às mãos de clientes do banco. Teve de ser a mútua a chegar-se à frente. Em 2017, já com a separação determinada pelo Banco de Portugal em curso, teve de injectar 250 milhões na caixa, para cumprir os requisitos de capital. O que deu tempo à negociação para a entrada de novos investidores na caixa que, como quer o líder Tomás Correia, têm de ser da economia social. A injecção aconteceu ao mesmo tempo do memorando com a Misericórdia de Lisboa. A mútua, associação que, segundo o DN, está historicamente ligada à maçonaria, sempre disse que convidaria mais entidades, mas que queria permanecer maioritária (como, aliás, obriga a legislação relativa às caixas económicas). Com novos accionistas, a exposição à caixa diminui, libertando o balanço carregado por imparidades constituídas face àquele activo. No caminho, retirou as unidades da caixa de bolsa, tomando todo o capital e negociando sem ter de dar esclarecimentos ao mercado e sem depender do valor de mercado. A mutualista poderia ter condições para responder às novas exigências de um Código das Associações Mutualistas (ver texto).





O novo patamar é [caminhar] no sentido de colocar a caixa económica como instrumento da criação de um grupo financeiro da economia social. António Tomás Correia

Presidente da associação Montepio



Governo favorável ao investimento

Com Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro, foi alterado o regime das caixas económicas, abrindo a porta do Montepio a novos accionistas. Contudo, não foi concretizada a revisão do Código das Associações Mutualistas, por divergências entre a então ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, e o então ministro da Solidariedade, Pedro Mota Soares. É a este último Ministério que compete a supervisão dos produtos mutualistas vendidos pelo Montepio e que estão nas mãos de mais de 600 mil associados. Esta revisão nunca foi posta em prática nem pelo Executivo de Passos Coelho nem pelo Governo que se lhe seguiu, liderado por António Costa. Para a actual equipa governamental, o Montepio é o problema no sector financeiro que ficou por resolver, depois das diligências seguidas para solucionar os impasses noutros bancos, como a CGD, BCP, BPI e Novo Banco. A existência de mais accionistas traz uma segurança adicional pois, tal como também espera o Banco de Portugal, permitirá a capitalização sem trazer problemas aos mutualistas. Ficam limitados os problemas para a associação, que está sob a supervisão do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, de Vieira da Silva, que, de acordo com o Expresso, foi o autor da iniciativa que colocou em contacto a mútua e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para um investimento no Montepio. Aliás, o governante afirmou que são "relativamente indiscutíveis" as vantagens na união entre o grupo mutualista e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cujo actual provedor é Edmundo Martinho, com ligação ao PS. O investimento limitaria, também, os problemas para a caixa económica, evitando dificuldades no sector bancário que tem dado trabalho ao gabinete de Mário Centeno. O Executivo, apoiado por partidos de esquerda que criticam a entrada de grandes fundos estrangeiros, manteria a instituição financeira com cariz nacional.



Santa Casa disponível para banco social

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa esteva interessada no investimento no sector financeiro. Uma hipótese colocada por Pedro Santana Lopes foi a compra, em consórcio, do Novo Banco, para impedir a saída para mãos estrangeiras, noticiou a Sábado. Não se concretizou. Mas o Governo apontou-lhe uma possibilidade: o Montepio. Santana Lopes, enquanto provedor, frisou que não entrava em aventuras e quis que o investimento fosse partilhado com outras entidades. O antigo primeiro-ministro estava aberto à criação de um "verdadeiro banco da economia social". Contudo, este nunca foi um dossiê que assumiu directamente: a liderança estava nas mãos de Edmundo Martinho, então vice-provedor que, no curriculum, tinha a passagem pelo Instituto da Segurança Social, nomeado por Vieira da Silva em 2005, onde permaneceu durante os governos de José Sócrates. O Observador noticiou que, após as nomeações que se seguiram à saída de Santana Lopes, quatro dos seis administradores da Santa Casa, incluindo o provedor e o vice-provedor, têm ligações ao PS. O Governo recusa interferência no que é decidido na Santa Casa, mas Vieira da Silva já assumiu, no Parlamento, que há contactos para a discussão das orientações estratégicas. A entrada da misericórdia da capital no Montepio facilitaria a cooperação nos projectos que possam ter em comum. Edmundo Martinho assume que quer ter um poder determinante na gestão da caixa económica, uma instituição que, tal como os bancos, vive do financiamento concedido. O Expresso noticiou que o memorando de entendimento assinado em Junho deixou algumas balizas ao investimento, desde logo o cálculo do valor a que a aquisição pode ser feita. Antes de qualquer decisão, contudo, o Haitong Bank, antigo BESI, foi mandatado para fazer uma avaliação às contas da caixa económica. Há um semestre que estão por concluir.



Caixa beneficia com accionistas

Para uma instituição financeira que tem de respeitar um enquadramento regulatório mais apertado, a propriedade por apenas um accionista traz um obstáculo: a obtenção de capital. Ter mais accionistas permite ser capitalizada, sem receios de contaminar o único dono. Nos últimos anos, marcados por prejuízos, foi assim que o Montepio foi respeitando os rácios mínimos de capital exigidos pelo Banco de Portugal: sobretudo através das colocações feitas pela mútua. Separada da operação da associação, a caixa seguiu a sua reestruturação, liderada por José Félix Morgado. Dentro da caixa económica, contudo, o projecto do banco da economia social não foi bem recebido, mas o presidente tem sempre remetido o tema para o accionista. Foi noticiado o desinteresse do gestor nesse investimento. Félix Morgado, conotado como tendo ligações à Opus Dei segundo o Diário de Notícias, entrou em rota de colisão com o accionista, Tomás Correia, que manterá a associação na obediência maçónica. Félix Morgado está de saída, sendo Nuno Mota Pinto, administrador do Banco Mundial, o nome escolhido para o suceder.



Tudo o que tem que ver [com a Santa Casa no Montepio] é gerido a nível dos accionistas. Da parte da caixa, não temos

de nos pronunciar. José Félix Morgado

Presidente da caixa Montepio