Paulo Macedo faz um ano de Caixa sob protestos

Renascer da Fénix: o que se espera de Paulo Macedo

Há 33 minutos

Tal como a Fénix renasceu das cinzas,

espera-se que a Caixa (CGD) possa breve recuperar:

além do papel simbólico de Referência que reivindica e sempre teve,

o papel real que até 2015 os Portugueses lhe atribuíam:

ser a marca bancária de maior prestígio em Portugal.

Em ordem a tal, é óbvio que a CGD terá de alterar o rumo,

e é responsabilidade do homem do leme pôr a CGD no rumo certo.

Teria sido infactível fazê-lo em período curto para uma grande nau “dar a volta”,

mas quer acreditar-se que não o seja, ao nível do horizonte de um mandato.

E é isso que se espera de Macedo, o homem do BCP ao leme da CGD.

Entende-se que tenha primeiro corrido a colmatar rombos na nau,

onde a mesma metia mais água.

Mas agora que tal terá sido feito,

espera-se que a grande nau vire ao vento,

e navegue para capitalizar o que tem de mais valioso:

Uma relação de confiança histórica com mais de 60% dos Portugueses;

Um quadro de pessoal de potencialidades ímpares.