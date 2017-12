Popular desaparece dos balcões a partir de Janeiro

A insígnia Popular, em tons cor-de-rosa, vai começar a desaparecer dos mais de 100 balcões que, esta quarta-feira, passaram a pertencer ao Santander Totta. É o vermelho que irá colorir aquelas agências, num trabalho que se iniciará na primeira quinzena de Janeiro.



"A marca Popular Portugal será descontinuada e todos os balcões passarão a ter a imagem Santander Totta", revelou o banco, em comunicado, quando anunciou a conclusão das duas operações que estavam pendentes: a compra, por parte do Santander Totta, do Popular Portugal ao espanhol Popular, que está integrado no Santander; e a posterior incorporação por fusão do Popular Portugal no Santander Totta.



No projecto de fusão, datado de Setembro passado, o Santander Totta já assumia que iria concentrar "todas as actividades sob uma única marca e num único banco". Foi a forma encontrada para a "racionalização dos recursos disponíveis", em especial os "humanos, administrativos e financeiros, promovendo a reestruturação e integração de equipas".



Em Novembro, António Vieira Monteiro, presidente do Santander Totta, dizia que, aquando da recepção das autorizações (faltava a luz verde do Banco Central Europeu), iria fazer os "estudos necessários" na operacionalização da fusão das duas instituições financeiras.



A estrutura que é agora integrada no Santander Totta está, no entanto, mais emagrecida, já que o Popular tinha concretizado um plano de reestruturação: o número de funcionários baixou de 1.159, em Junho de 2016, para 898 um ano depois. Todos os contratos de trabalho são, agora, integrados no Totta, salvaguardando questões como a antiguidade.



De qualquer forma, António Vieira Monteiro já afirmou que está disponível para negociar saídas (diz que essa é a política da instituição financeira), até porque os serviços centrais serão os mesmos. Aliás, tal já aconteceu quando, em Dezembro de 2015, o Banif foi intervencionado e a maior parte dos seus activos e passivos transferida para o banco de direito português do grupo Santander. Também o banco de direito português é adquirido após a resolução do Popular e a compra, por um euro, pelo grupo espanhol.



No comunicado, o Santander Totta não divulga qual o valor pago na transacção, nem os montantes investidos nas outras operações anunciadas, que representam uma concentração das actividades nacionais.



O banco presidido por Vieira Monteiro adquiriu à sua casa-mãe a sociedade de recuperação de créditos e activos imobiliários do Popular, a Primestar, e também as actividades informáticas que estavam a ser desenvolvidas para o Santander Totta pelas sucursais em Portugal da Ingenieria de Software Bancário e da Produban – Servicios Informaticos Generales.



Há ainda mais entidades para integrar, o que o banco espera que ocorra no início de Janeiro: as compras das posições na Eurovida e na Popular Seguros, que já receberam o aval do supervisor.





Ex-presidente não vai para o Totta Os dois membros executivos da administração do Popular Portugal tiveram destinos diferentes após a compra pelo Santander. Carlos Álvares, que presidia à instituição financeira, chegou a acordo para sair do Popular. Já Pedro Cunha ficou no banco e é, por isso, integrado no Santander Totta. A administração saíra do Popular em meados de Novembro e, na altura, mesmo sem haver a autorização para a integração, tinha sido António Vieira Monteiro a ocupar a presidência. Agora, deixa de haver existência jurídica do Popular Portugal com a integração no Totta.