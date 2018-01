PwC assume limitações na auditoria ao Banif

A PwC aprovou as contas do Banif, mas a sua opinião inclui cinco reservas que se explicam, sobretudo, por limitações no trabalho de auditoria a esta entidade, esvaziada de activos e que tem de partilhar informação com o Santander Totta e a Oitante.





Na certificação legal das contas do Banif, relativa a 2015, a PwC escreve, por exemplo, que não consegue concluir se as provisões de 7,2 milhões de euros são suficientes para fazer face aos processos judiciais e fiscais. "Não nos foi possível concluir de forma satisfatória a circularização de advogados com quem o Banif se relacionou durante o exercício de 2015", escreve a entidade, dizendo que essa é uma condição essencial nas suas auditorias.





Por sua vez, a PwC também não conseguiu validar o valor das imparidades constituídas para as vendas das filiais do banco. "Uma grande parte das referidas sociedades não dispõe de demonstrações financeiras auditadas e de relatórios actualizados dos respectivos liquidatários", avança a auditora, acrescentando ainda que não há "informação completa" sobre os processos judiciais em que estão envolvidas.





Nas reservas, a PwC assume ter enfrentado "limitações no acesso ao sistema de informação". A certificação legal de contas ressalva ainda a dificuldade de cálculo dos impactos das medidas de resolução aplicadas ao Banif, que visou a sua divisão em três entidades.