Resultados do Commerzbank, Société Générale e UniCredit melhores que o esperado

Numa altura em que prossegue a apresentação de resultados na Europa, três grandes bancos do Continente revelaram as suas contas do último trimestre.

Três dos grandes bancos europeus revelaram as suas contas do ano passado nesta manhã 8 de Fevereiro. O germânico Commerzabank obteve em 2017 um resultado líquido de 156 milhões de euros, o que reflecte uma quebra acentuada face a 2016, altura em que os lucros do banco foram de 279 milhões de euros, de acordo com a informação presente no site da instituição. O resultado operacional da instituição alemã em 2017 ascendeu a 1.303 milhões de euros, tendo ficado assim abaixo do ano anterior (2016: 1.399 milhões de euros). Contudo, se itens extraordinários e efeitos de avaliação forem excluídos, o resultado operacional aumentou face a 2016, nota o banco.





No quarto trimestre do ano passado, a instituição financeira alemã teve um resultado líquido de 90 milhões de euros, uma queda em torno de 50% face aos 182 milhões de euros obtidos nos últimos três meses de 2016. Ainda assim, e de acordo com a Reuters, os lucros do banco ficaram acima das estimativas do mercado que anteviam um resultado líquido de 69,7 milhões de euros. O resultado operacional, devido a baixos itens de receitas extraordinárias, caiu dos 337 milhões de euros no último trimestre de 2016 para os 159 milhões de euros nos últimos três meses do ano passado, aponta o banco.





Já o francês Société Générale registou lucros de 2,81 mil milhões de euros, o que representa uma queda de 28% no ano passado face aos 12 meses anteriores, refere o MarketWatch.



E, de acordo com o Financial Times (FT), o lucro do banco caiu 82% de Outubro a Dezembro do ano passado para 69 milhões de euros, mas ainda assim superou as previsões do mercado. Segundo os dados da agência Reuters, os analistas antecipavam um prejuízo de 300 milhões de euros. As receitas também superaram as estimativas: ascenderam a 6,35 mil milhões de euros. O FT refere a instituição bancária gaulesa teve de fazer face a várias despesas extraordinárias no último trimestre, incluindo um gasto de 390 milhões para adaptar-se a sua rede de retalho em França e 145 milhões de euros para liquidação de impostos também em solo francês.