Tranquilidade acaba com Açoreana em Portugal Continental e na Madeira

Açoreana vai acabar em Portugal Continental e na Madeira, permanecendo apenas nos Açores. A insígnia vai passar a designar-se Tranquilidade, a outra marca do grupo Seguradoras Unidas, que pertence à Apollo. A alteração ocorre um ano depois da fusão entre as companhias.



"Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira será usada unicamente a marca Tranquilidade. Pelo seu valor para a região, o ‘naming’ Açoreana será mantido no mercado da Região Autónoma dos Açores", responde fonte oficial da Seguradoras Unidas ao Negócios, depois de questionada sobre as modificações que têm vindo a ser comunicadas aos clientes.





Tome nota As marcas da Seguradoras Unidas A Apollo entrou nos seguros em Portugal com a compra da Tranquilidade. Avançou depois para a Açoreana.



É a empresa que integra a Tranquilidade, Açoreana, T-Vida e Logo. Detida pelo fundo americano Apollo, é presidida por Gustavo Guimarães. No conjunto das quatro marcas, trabalhavam, no final de 2016, cerca de 1.300 funcionários. O número foi cortado, ao longo do ano, para perto de 900. Em termos de negócio, tinha uma intenção em Portugal: crescer nos segmentos de saúde, vida-risco e nas pequenas e médias empresas.



Tranquilidade

Nascida em 1871, o início do século XX significou a entrada de José Ribeiro Espírito Santo Silva. Foi nacionalizada, e depois reprivatizada em 1990. A vida no Grupo Espírito Santo manteve-se até 2014, aquando da queda do accionista e do BES. Passou para o Novo Banco por conta de um penhor financeiro. Foi o banco de transição que vendeu a companhia aos americanos da Apollo. Centrada no ramo não vida, está atrás da Fidelidade que lidera o mercado.



T-Vida e Logo

A T-Vida foi uma marca autonomizada da Tranquilidade para o ramo vida há uma década. A Logo é a insígnia de contacto telefónico e do canal digital, que assim vai manter-se, sendo que o seu negócio está sobretudo ligado ao ramo não vida.



Açoreana

Tal como a Tranquilidade, tem a sua origem no século XIX, mais precisamente 1892. Nascida em Ponta Delgada, passou no século seguinte para o grupo Banif de Horácio Roque. Foi a resolução do banco, e a sua divisão em três entidades, que levou a Açoreana à venda. A Apollo foi a compradora.

As marcas estão juntas, na empresa Seguradoras Unidas, desde o final do ano passado. Nessa altura, a companhia liderada por Jan de Pooter optou por não mexer nas designações. A nova etapa vai chegar, contudo, em 2018. Assim, com excepção dos Açores, a seguradora que pertencia ao Banif e aos herdeiros de Horácio Roque passa a operar sob a marca do antigo Grupo Espírito Santo."Esta decisão visa reforçar o posicionamento da Tranquilidade enquanto marca de referência no sector segurador nacional, assumindo o elevado valor da marca Açoreana nos Açores", justifica a mesma fonte.No final de Novembro, citado pela Lusa, Jan de Pooter tinha já garantido que a Açoreana ficaria no arquipélago, mas não adiantou o que aconteceria no resto do país. Fica, agora, claro, que vai desaparecer.Outra das marcas da Seguradoras Unidas é a Logo, que, embora esteja fusionada com a Tranquilidade, não será absorvida. "A marca Logo continuará a ser utilizada no segmento telefónico e online", adianta também a empresa ao Negócios.A Tranquilidade adquiriu a Açoreana no ano passado, tendo depois havido a decisão de integrar todas as companhias na primeira (não só a Açoreana, mas também a Logo e a T-Vida). No topo, ficou a Seguradoras Unidas, mas as insígnias mantiveram-se independentes. Até agora.Em 2016, ano em que apresentou prejuízos de 4,4 milhões de euros, a Seguradoras Unidas tinha uma quota de mercado conjunta no ramo não vida de 15,4%, atrás da Fidelidade, e de 1,2% no vida.No relatório e contas do ano passado, a Seguradoras Unidas já tinha dito que o objectivo era potenciar as sinergias entre as empresas e aproveitar as vantagens competitivas de cada uma delas.Um dos primeiros passos que foi dado pela Apollo foi a redução de pessoal. A empresa norte-americana é gestora de fundos de "private equity", que têm intenção de reestruturar os negócios e, depois, vendê-los com retorno. Dos cerca de 1.300 trabalhadores com que terminara 2016 (já depois de um processo de diminuição do quadro), a Seguradoras Unidas lançou um programa para cortar cerca de 380 funcionários em Maio passado, através de propostas de rescisão.Mesmo assim, o fundo americano não fecha a porta a novas aquisições. Além de ter estado na corrida pelo Novo Banco, a Apollo olhou para pelo menos dois dossiês no sector segurador. A GNB Vida, que pertence ao Novo Banco (antigo dono da Tranquilidade), e a unidade nacional da Generali estão em processos de venda e, segundo foi noticiado pelo Jornal Económico, a Seguradoras Unidas é uma das candidatas à aquisição de ambas as operações.