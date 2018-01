Vender por 200 milhões é o que interessa aos mutualistas do Montepio

A hipótese de venda de 10% da Caixa Económica Montepio Geral, por 200 milhões de euros, é a transacção que se aproxima dos interesses do vendedor, a associação mutualista.



Em 2016, o valor bruto da caixa económica, sob o comando de José Félix Morgado, no balanço da associação mutualista era de sensivelmente 2 mil milhões de euros. Uma posição que estava associada a uma imparidade de 350 milhões de euros, baixando o valor líquido da participação para 1,7 mil milhões.



Ainda não há contas de 2017, mas o plano de acção e orçamento para 2018 prevê que o valor líquido da caixa económica – portanto já considerando as imparidades – se encontre em torno dos 2 mil milhões de euros. Ou seja, a venda de 10% por 200 milhões de euros avalia a Caixa Económica Montepio Geral em 2 mil milhões de euros, ficando em linha com o valor líquido.



Esta avaliação não obriga a imparidades adicionais na mútua liderada por António Tomás Correia que espera, no próximo ano, reverter 45 milhões de euros, ou 13% da imparidade total de 350 milhões que registou para esta subsidiária.



A venda de parte da posição no Montepio permitiria reduzir o investimento da associação nesta subsidiária. Só que o programa de acção e orçamento da mutualista para 2018 ainda não conta com esse eventual investimento na caixa económica.



O Haitong Bank está a fazer a auditoria à caixa, a pedido da Santa Casa, sendo que os valores já foram revelados ao Expresso e ao Público pelo próprio Edmundo Martinho: um intervalo que se inicia nos 150 milhões de euros e que vai até aos 200 milhões por 10% do capital e direito a nomear gestores.



O montante contabilizado no balanço da mútua tem em conta o valor por acção aproximado de 1 euro quando as unidades de participação, convertidas no ano passado, cotaram parte do ano abaixo dos 50 cêntimos. Contudo, neste momento, a caixa económica já não está cotada e não depende do mercado regulamentado.



Tomás Correia quer ligar o investimento da Santa Casa – ou de um parceiro – a mudanças na caixa económica. Nuno Mota Pinto foi anunciado publicamente como novo presidente executivo para substituir José Félix Morgado. Falta também mudar os estatutos.

