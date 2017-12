Wizink não vê sinais de alarme no crédito

Inês Medina, do Wizink, elogia o trabalho do regulador no crédito ao consumo e admite que há uma “implantação grande para fazer” em 2018.

"Não vejo sinais de alarme no crédito". A afirmação é de Inês Medina, a responsável em Portugal do Wizink, que comprou o negócio do Barclaycard no país em Novembro de 2016.



Especializada em cartões de crédito, a instituição financeira acredita que o Banco de Portugal tem feito um "trabalho muito interessante junto da banca e dos consumidores". O Wizink, detido em 51% pelo fundo Värde e em 49% pelo Popular (agora Santander), fala numa "grande proximidade", mas recusa que seja intrusiva. "É bastante educativa", classifica Inês Medina ao Negócios, referindo-se ao que chama de "utilização responsável do crédito".



De qualquer forma, a responsável pelo negócio do banco – com uma carteira com cerca de 820 mil clientes – admite que há ainda um trabalho a fazer e quer implementar no Wizink: "aperfeiçoar o argumentário de venda, aperfeiçoar a informação facultada ao cliente".



Inês Medina refere, no entanto, que o importante para que não haja problemas nos créditos concedidos é conhecer os clientes. Para isso, e tendo em conta que não é um banco tradicional nem dispõe da tradicional relação com os clientes, a construção de perfis ganha relevância, como nos bancos deste segmento. É aí que os clientes serão encaixados para perceber se há condições para a adesão e também para o acompanhamento da relação contratual. De qualquer forma, sublinha, as estratégias do banco já foram "ajustadas" para garantir que o nível de risco está controlado. "A banca portuguesa também aprendeu bastante", comenta.



Mesmo assim, Inês Medina afasta-se dos bancos tradicionais: "nós não somos concorrentes da banca tradicional". Uma das oportunidades para a diferenciação é trazida, diz, pela directiva dos pagamentos (PSD2), que abre a porta desta área de negócios a outras empresas, como tecnológicas. Nelas, vê "parceiros de negócios futuros". Ainda assim, assume: "temos uma implantação grande para fazer". "Vence quem oferecer a experiência mais rápida, mais fácil, e é aí que está o mistério da coisa", diz Inês Medina.





A Värde tal como o Popular e o grupo Santander são accionistas com quem temos uma relação muito produtiva e construtiva do ponto de vista da planificação e gestão de negócio. Inês Medina

Responsável do Wizink em Portugal