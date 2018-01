Nos últimos anos, as retalhistas têm reforçado as promoções. A venda de produtos em desconto representa quase metade das vendas. Um "movimento que veio para ficar", mas que não tem impacto nos fornecedores, segundo a directora-geral da APED, Ana Isabel Trigo Morais.



As vendas em promoção já pesam quase metade do total das vendas e alguns retalhistas já têm alertado que isto a médio e longo prazo não será sustentável. Enquanto directora-geral da APED como vê esta situação?

É verdade que temos um consumidor que, cada vez mais, procura a venda suportada por uma promoção. As vendas em promoção já são cerca de 44% das vendas realizadas nas lojas. Portanto, estamos a falar aqui de um impacto grande das promoções nas vendas. Eu pessoalmente, e segundo aquilo que até reputados especialistas na matéria que colaboram com a APED têm vindo a dizer, acho que o movimento das promoções veio para ficar. A expressão de Jean-Jacques [Vandenheede], da Nielsen, é: "Nós tornámos os consumidores viciados em promoções." Portanto, não vejo que a médio prazo tenhamos um consumidor a deixar de estar tão preocupado e a decidir o momento da compra baseado numa promoção.



E há o risco de vir a reflectir-se nos fornecedores?

Eu gostava de esclarecer uma ideia: a actividade promocional tem de ser feita também com os fornecedores. Até tenho alguns casos que são partilhados connosco em que são os fornecedores muitas vezes quem propõe aos retalhistas promocionar determinado tipo de produto. E por razões muito boas até para o consumidor: porque é um produto para escoar, porque vai entrar um produto novo no mercado e é preciso escoar aquele modelo.



A taxa de segurança alimentar tem sido uma das grandes batalhas do sector. Continuam a fazer alguma coisa para alterar isto?

A taxa de segurança alimentar, de facto, foi uma decisão do governo da altura que nós consideramos que penalizou excessivamente o sector. Mais uma vez, estamos a falar de uma cadeia de valor que tem vários intervenientes e de repente veio taxar-se, com uma forma que achamos excessiva, os retalhistas. E sem que tenha sido, de facto, percebido e clarificado em que é que o Estado iria usar o valor arrecadado com esta taxa e que serviço iria prestar aos consumidores e ao nosso ecossistema.



E continuaram sem perceber?

Nós fazemos parte da comissão de acompanhamento. Temos vindo a avaliar o que está a ser feito. E, na verdade, o que está a ser feito com o valor da taxa é pagar despesa que devia ser financiada com o Orçamento geral do Estado. Neste momento a taxa está a pagar análises, controlos sanitários... Um conjunto de acções que antigamente eram pagas pelo orçamento e agora são pagas pelo sector. E, portanto, o sector não nega e não se recusa a contribuir. Até porque neste caso temos um valor maior, que é a segurança alimentar e todos queremos a segurança alimentar.

Não põe em causa o pagamento da taxa, então?

Achamos que a taxa é desequilibrada e que no conjunto dos actos desta cadeia de valor se penalizou demasiado o sector do retalho. E é uma taxa injusta porque só põe uns a pagar enquanto isenta os outros de pagamento.



E em que ponto estão os processos de impugnação?

Há processos a decorrer nos tribunais e nas sedes próprias. Temos de aguardar essas decisões.



Há mais grupos além da Jerónimo Martins que decidiram não pagar a taxa?

Há um conjunto de retalhistas e isso até já ultrapassa o universo da APED. Mas sim, posso dizer que há um conjunto vasto de retalhistas que tem essas questões em processo, e que estão a decorrer acções em tribunal.

