APED: "Turistas têm tido impacto até na forma como desenhamos os serviços"

As vendas do sector da distribuição cresceram 3,4% em 2017, um desempenho beneficiado também pelo "boom" do turismo. Tendo em conta a importância dos turistas, a directora-geral pede ao Executivo para repensar as novas regras do "tax free".



Já têm os dados das vendas de 2017 fechados?

2017 foi um ano em que assistimos a um crescimento de vendas do sector em todas as categorias, tirando algumas que, por questões que têm que ver com o perfil do consumo, não tiveram um comportamento tão positivo. O volume de vendas agregado dos associados cresceu 3,4%. Tivemos também um Natal com vendas positivas. Portanto, isto para nós significa que o aumento de confiança do consumidor tem vindo de facto a gerar consumo.



Qual foi o contributo do turismo para o crescimento das vendas do sector?

É um contributo muito interessante e para o qual estamos muito atentos. Os turistas e o perfil do turista que temos em Portugal têm vindo a ter impacto até na forma como desenhamos os serviços. Por exemplo, é preciso gente para falar um conjunto de línguas para servir a comunidade turística. Nós temos de adaptar, às vezes localmente, e até por cidade e região, o portefólio de produtos para servir esses consumidores. Portanto, vem influenciar a maneira como estamos a construir a oferta a esses consumidores. E a propósito deste tema, devo dizer que estamos aí com uma questão que gostaríamos de ver resolvida com bom senso.



Qual?

Foi aprovada agora no Orçamento do Estado (OE) uma alteração ao regime do "tax free", ou seja, a devolução do IVA quando o cliente regressa ao seu país de origem. E, portanto, temos aqui uma alteração que, do nosso ponto de vista, vem complicar a vida do turista e vem complicar a vida do retalhista porque estamos a introduzir novos procedimentos que são altamente burocráticos. Estamos em conversações com o Governo e com o Ministério das Finanças, e gostaríamos muito de sentir que o caminho é de desburocratização da nossa relação com o Estado e com o cliente e não, muitas vezes ao arrepio do Simplex, ter aqui procedimentos complexos e o "tax free" é um bom exemplo.



Que medidas gostava que tivessem sido acolhidas no OE para 2018?

Neste OE gostávamos de ter visto a reforma do IRC, que é uma necessidade e tem de ser debatida. Há uma outra preocupação que o sector tem relativamente aos impostos indirectos e aquilo a que eu chamo a parafiscalidade. É reconhecido por quase todos que estamos no limite da carga fiscal sobre o rendimento das famílias e sobre a actividade das empresas. E há esta tentação de criar taxas e impostos que incidem sobretudo no consumo. Achamos um perigo. Geralmente estas taxas não são bem calibradas, são pouco estudadas, e são uma receita fiscal fácil. Tem de haver muito cuidado na forma como estamos a taxar determinado consumo, ou seja, estamos a taxar comportamentos dos consumidores.



Está a referir-se aos refrigerantes?

Estou a referir-me aos refrigerantes, aos elementos com elevados teores de açúcar e de sal… sabemos que é preciso moderar o consumo de determinados alimentos, sendo que não há aqui alimentos maus e alimentos bons. O que há é um consumo que pode ser excessivo e portanto negativo, mas que, se for moderado, não tem esses impactos.



Isso tem assim tanto impacto no sector?

Segundo dados do Ministério da Saúde, só na taxa das bebidas açucaradas estamos a falar de 46 milhões de euros de imposto recolhido. Portanto, tem impacto fiscal, sim, e tem impacto no consumo também. Foi buscar-se 46 milhões ao bolso dos portugueses.

Assinatura Digital. Negócios Primeiro Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Análise, informação independente e rigorosa.

Para saber o que se passa em Portugal e no mundo,

nas empresas, nos mercados e na economia. Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui.

Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui. Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt

Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt Acesso ilimitado via apps iPad, iPhone, Android e Windows Saiba mais