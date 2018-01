APED: "Valor do salário mínimo é ajustado"

A falta de entendimento entre a APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) e os sindicatos para o novo acordo colectivo de trabalho tem gerado agitação. E até levou a uma greve na véspera do Natal. A directora-geral da APED garante que "valoriza o diálogo social".



Porque é que as negociações com os sindicatos estão a demorar tanto tempo?

Nós no sector, e na APED, valorizamos muito o diálogo social. É para nós importante negociar com quem representa os trabalhadores, neste caso um conjunto de sindicatos, e portanto essa nossa relação com os sindicatos há-de resultar na criação de um conjunto de condições que melhoram a relação entre trabalhadores e empregador para melhor servirmos os clientes.



Quando?

Nos últimos três ou quatro anos, fiz mais de 40 reuniões com representantes dos sindicatos. Isto também é uma evidência de que apostamos neste diálogo. Ainda na quarta-feira, dia 10, estive reunida com os sindicatos. O diálogo continua efectivamente, pese embora às vezes quando se fazem afirmações públicas não se reflicta esta realidade.



Qual é o actual bloqueio?

Neste momento, temos um bloqueio muito centrado à volta das regras da organização do trabalho. Estamos a falar do trabalho prestado aos dias de feriado, trabalho suplementar e a respectiva remuneração, bem como a criação de um regime de banco de horas específico para o sector do retalho e da distribuição.



Quer concretizar melhor a questão do banco de horas?

O sector do comércio mudou muito. Nós temos picos de trabalho, temos sazonalidade, precisamos em determinados momentos de mais gente, ou de menos gente, e é difícil organizar este trabalho. Portanto, precisamos de ter flexibilidade para podermos esticar algumas horas de trabalho diárias, como para poder dizer ao nosso colaborador: "Isto hoje está um bocado mais calmo, por favor compense as horas noutro dia."



Basicamente o que não querem é pagar mais? Querem encontrar alternativas como pagar em tempo?

Isto não é pagar mais nem menos. Porque o número de horas trabalhadas ao final do mês é o mesmo. O que estamos a pedir é flexibilidade.



E onde é que a APED já cedeu?

Cedemos num tema muito importante: o de gestão de carreiras. O contrato colectivo tem um conjunto de carreiras que identificam várias funções, e tínhamos uma questão que era já muito antiga - que com a evolução e com a reorganização da forma como as empresas trabalham veio a colocar-se - que era equiparar quem trabalha nos armazéns a quem trabalha nas lojas. Já apresentámos a nossa proposta.



Qual é o aumento salarial que os sindicatos estão a pedir e qual é o aumento que a APED está disposta a dar?

Neste momento a proposta que temos em cima da mesa dos sindicatos é de um aumento salarial de 4,5%. Ela tem de ser revista porque entretanto já tivemos a actualização do salário mínimo nacional. Neste momento não me queria comprometer com um valor, não devo. Mas devo dizer que estamos disponíveis a fazer a negociação do aumento do salário e de outras coisas.



Mas 4,5% é muito para vocês?

É muito. Nem a economia, nem os resultados das empresas, nem a inflação cresce 4,5%. Achamos que é um valor que está muito longe daquilo que é a nossa realidade. E o sector, em média, paga salários bastante acima daqueles que estão no contrato colectivo de trabalho.



Qual é o valor do salário médio e a percentagem de trabalhadores que recebem o salário mínimo?

Os dados nem sequer são da APED, são do gabinete de planeamento do Ministério do Trabalho: 945 euros é o salário médio mensal. E o ganho médio mensal está em 1.102 euros por trabalhador. Segundo os dados de 2016 nós temos 17% de trabalhadores que estão a ganhar salário mínimo.



O actual valor do salário mínimo é elevado para o sector?

Não acompanho essa ideia. Achamos que 580 euros é um salário ajustado. O que nos preocupa é a ideia que está subjacente à forma como actualizamos o salário mínimo em Portugal, que é o de não estar adequado à produtividade. E o conceito da produtividade, quer se goste mais quer se goste menos, é fundamental para as empresas.

