Dona do Burger King estuda compra da Domino’s Pizza

A Restaurant Brands International (RBI), que detém a Burger King, está a estudar uma oferta pela Domino’s Pizza, avança o Brazil Journal, acrescentando que o processo está já em fase avançada.





Segundo a mesma fonte, a compra da cadeia de pizarias que entrou em Portugal em 2015, preencheria uma lacuna importante no portefólio de marcas da RBI – que além do Burger King detém a Popeyes e a Tim Hortons – e marcaria a entrada da firma de investimento 3G Capital (dona da RBI) num dos segmentos de maior crescimento da indústria de fast food.