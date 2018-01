Ibersol não “espera impacto especial” com aliança entre Pizza Hut e Telepizza

A Ibersol entrou para a bolsa de Lisboa há 20 anos, um passo que foi dado graças a Belmiro de Azevedo, como relembrou António Pinto de Sousa, presidente do grupo de restauração. "O grande responsável por estarmos em bolsa é o Engenheiro Belmiro de Azevedo", sublinhou o responsável na cerimónia de celebração dos 20 anos em bolsa organizada pela Euronext Lisboa.

Em 1997, a empresa que detém as licenças de exploração de marcas como a Pizza Hut, KFC ou Burguer King, fazia parte do universo Sonae. "Foi o Engenheiro Belmiro de Azevedo que discutiu o preço. Era uma pessoa que discutia tudo. Preços então...", acrescentou.

António Pinto de Sousa comentou ainda que o ano de entrada em bolsa coincidiu com a abertura do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. O que permitiu a empresa "apanhar boleia" do aumento do "consumismo".

Desde então, o grupo foi somando insígnias ao ser portólio, como a Pans Company, o Kilo, Pasta Caffé, entre outras. Hoje soma 648 unidades , das quais 501 próprias.

Além disso, em 2016 compraram a espanhola Eat Out, reforçando, desta maneira, a sua empresa para o mercado ibérico.

Para este ano, o grupo não prevê nenhuma "aquisição extraordinária". E acredita que vai continuar a aumentar o número de restaurantes em Portugal, tal como tem acontecido.

Quanto às recentes notícias sobre a eventual expansão da aliança entre a Pizza Hut e a Telepizza ao mercado ibérico, António Pinto de Sousa explica que a Ibersol não é dona de nenhuma destas empresas, detendo apenas a licença de exploração da Pizza Hut em Portugal. No entanto, a ser verdade, "não esperamos um impacto especial".

"Vamos ser informados quando o mercado for informado, se for verdade", apontou, referindo-se à informação do alargamento das sinergias entre as duas cadeias de pizza.

No final do primeiro ano em bolsa, a Ibersol, que hoje integra o PSI-20, tinha uma capitalização bolsista de 67 milhões de euros. No final de 2017 valia 365 milhões de euros no final de 2017. Hoje, a ATPS - sociedade gestora de participações sociais – é a maior accionista com 55%.