Nuno Fernandes Thomaz, antigo vice-presidente executivo da CGD, vai assumir a presidência da Centromarca, de acordo com informações recolhidas pelo Negócios.





O gestor vai substituir João Paulo Girbal na liderança da associação que representa as empresas de produtos de marca, cujo mandato terminou no final de 2017. João Paulo Girbal ocupa o cargo de presidente da Centromarca deste 2010. O acto eleitoral está agendado para 8 de Março, data em que a candidatura será oficializada.





Depois de sair da CGD, Nuno Fernandes Thomaz criou um fundo de capital de risco para PME endividadas ou com problemas de gestão, CoRe Restart, em parceria com Martim Avillez Figueiredo e Pedro Araújo e Sá.





Antes de chegar à Caixa, Nuno Fernandes Thomaz era CEO do grupo ASK, também do sector financeiro, do qual foi co-fundador.