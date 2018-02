Operação da Fnac em Portugal “beneficiou de um forte crescimento em 2017”

As receitas da Fnac no ano passado subiram 0,5% para 7.448 milhões de euros. Apesar de não revelar números para Portugal, no comunicado a empresa salienta que as operações em território nacional tiveram “um forte crescimento em 2017”.

As vendas da Fnac na Península Ibérica cresceram 2,9% no ano passado, o que representa um aumento de 2,3% face ao ano anterior, de acordo com o comunicado enviado às redacções. Apesar de não revelar números para o nosso país, a retalhista indica que a "Portugal beneficiou de um forte crescimento em 2017". Já o mercado espanhol "apresentou um nível de actividade estável apesar do impacto negativo da situação política actual na Catalunha".





"A região beneficiou de uma expansão acelerada da rede, com a abertura de oito lojas, incluindo o primeiro franchising do grupo em Portugal. Uma loja foi fechada em Espanha. O canal da internet beneficiou de um crescimento de dois dígitos na região", pode ler-se ainda no documento.





A retalhista francesa Fnac Darty obteve receitas pró-forma no total de 7.448 milhões de euros no ano passado, o que representa uma subida de 0,5%. A margem bruta alcançou os 30,4%, o que reflecte um aumento de 50 pontos base face ao ano de 2016, segundo o documento.