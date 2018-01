"Quando a Amazon quiser vir para Portugal, a APED pode acolhê-la"

A relação entre as empresas de distribuição e os fornecedores, e a "tensão permanente", está a melhorar. A garantia é dada pela directora-geral da APED.



A Autoridade da Concorrência (AdC) voltou a colocar o sector da distribuição como um dos prioritários para este ano. E em 2017 fez buscas a empresas do sector. Qual foi o resultado?

A AdC é que sabe. Mas sim, é verdade, a AdC olha com particular atenção para o sector da distribuição, em todas as suas áreas, alimentar, não alimentar, electrónica de consumo, e por aí fora. O que é natural. Vemos isso com naturalidade. Porque nós somos um sector competitivo, somos um sector altamente concorrencial e somos um sector relevante para a economia do país e para os consumidores.



Qual foi a base destas buscas?

A AdC é que sabe. Eu não tenho base para dizer qual é a base destas buscas. Eu convidava as pessoas a verem com uma certa naturalidade esta actuação da AdC, porque isto é um sinal de que temos um mercado que está a atingir pontos de maturidade e de concorrência com regras que são observadas. E que é natural que o regulador olhe para eles.



E regras que não são cumpridas, por isso é que o regulador também inspecciona e fiscaliza…

Com certeza. Como representante de um conjunto muito vasto de empresas - neste momento a APED já tem 151 associadas - posso dizer que a preocupação de cumprimento de tudo o que é o quadro legislativo e regulatório está presente em qualquer decisão das empresas. E às vezes a lei nem é fácil de cumprir, porque primeiro temos de perceber a lei e depois temos de ver qual é a melhor maneira de a cumprir. Mas nós acreditamos em mercados com reguladores, que devem cumprir o seu papel e devem cumprir a sua função.



Outro dos temas quentes que sempre envolveu o sector diz respeito à relação com os fornecedores, tendo chegado a haver investigação da AdC. Como está a relação actualmente?

Quem quer vender quer vender sempre pelo melhor preço, quem quer comprar quer comprar sempre pelo menor preço. O problema é que o melhor preço não tem exactamente o mesmo entendimento de quem está a vender e de quem está a comprar. Penso que nós evoluímos muito nas relações com os fornecedores e acho que houve um caminho importante percorrido. [...] O mundo não é perfeito, também não é perfeito nas relações com os fornecedores. Acontecem muitas vezes situações que gostaríamos que não acontecessem. Mas penso que essa tensão quase permanente, que era alimentada, está a mudar para aquilo que é uma colaboração que necessariamente temos de desenvolver a favor do consumidor.



A distribuição é um sector muito concentrado e dominado por poucos grupos. Isso beneficia ou prejudica o sector e a própria concorrência de que fala?

Portugal não é dos países da Europa que tenha um sector do retalho alimentar mais concentrado. Até temos outras áreas em que há mais concentração no retalho. Nós temos é, de facto, um conjunto de "players" que têm quotas de mercado relevantes, mas isso também tem que ver com a escala do país.



E poderá haver mais consolidação?

Não acredito em grandes movimentos de consolidação do mercado. Aliás, nem é isso que o mercado nos está a dizer neste momento. Até vemos isso com a entrada de novos "players" em Portugal, que se vêm instalar num mercado que se diria que já estava maduro.



E a entrada da Amazon? Qual pode ser o impacto?

Quando a Amazon quiser vir para Portugal, a APED pode acolhê-la de braços abertos, porque os nossos estatutos, que alterámos recentemente, permitem a entrada de operadores do retalho que actuem só nas vendas online.



O sector já está a preparar-se para a chegada da Amazon?

Neste momento, em Portugal, temos 0,7% de quota de mercado no online. É muito pouco, é aqui que está o potencial. É uma nova dinâmica concorrencial, e uma eventualidade para a qual as empresas já se estão a preparar, porque não existe só a Amazon, há outros "players" que se podem estar a preparar para se vir instalar.

