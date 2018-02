Toys R Us no Reino Unido entra em insolvência. Três mil trabalhadores em risco

As notícias que dão conta das dificuldades da retalhista do segmento dos brinquedos Toys R Us não são novas. Esta manhã surgiu a informação de que a empresa vai entrar em insolvência no Reino Unido e que os cerca de três mil trabalhadores que a retalhista tem neste mercado podem ficar com os seus postos de trabalho em risco. Contudo, entretanto, a empresa esclareceu que as unidades de Portugal e Espanha não vão ser afectadas.





Uma notícia que é avançada depois de, em Dezembro, ter sido revelado que a firma se preparava para fechar 25% das lojas no Reino Unido. Além disso, está em curso o encerramento também de lojas mas nos EUA.





Nos últimos anos, e de acordo com a Reuters, a firma tem vivido tempos difíceis em solo britânico, pressionada nomeadamente pela preferência crescente dos clientes por passarem mais tempo online do que nos corredores das lojas. A Moorfields Advisory, empresa encarregada de gerir este processo, revelou que as lojas vão, por enquanto, continuar a funcionar. A entrada neste processo de insolvência ocorreu, disse, depois da uma "tentativa infrutífera para vender o negócio".