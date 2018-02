Anacom detecta tarifários da Meo, Nos e Vodafone em violação das regras europeias

A Anacom detectou tarifários da Meo, Nos e Vodafone que violam as regras e neutralidade da rede e do fim do roaming no espaço europeu.

A Anacom dá assim 40 dias às operadoras para alterarem os tarifários que estão em violação das regras. Este período começa a contar após a decisão final, que pode demorar pelo menos 50 dias.