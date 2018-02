Produção na construção em Portugal acima da média europeia em Dezembro

Na recta final do ano passado, a construção em Portugal deu sinais de estar melhor quer na Zona Euro quer na União Europeia. A produção na construção avançou 0,1% na Zona Euro – suportada por uma subida de 0,5% na construção e penalizada por uma queda de 1,1% no segmento de engenharia civil.





Na União Europeia, a produção na construção subiu 0,6% em Dezembro do ano passado, comparando com o mês anterior, segundo a estimativa rápida do Eurostat. Esta evolução foi suportada tanto pela subida do segmento de engenharia civil como pela construção de edifícios.





Olhando para o caso de Portugal, este indicador avançou 2,3% em Dezembro face ao mês anterior. Ainda assim, a maior subida registada entre os Estados-membros foi protagonizada pela Roménia, seguida pela França e Hungria. Por outro lado, a Eslováquia e a Espanha foram os países que registaram a maior queda.