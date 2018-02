A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno em imagens

Os Jogos Olímpicos de Inverno já terminaram. O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, considerou que PyeongChang2018 foram "os Jogos de novos horizontes" e elogiou a união entre as duas Coreias.

A cerimónia de encerramento dos jogos contou com a presença de representantes da Coreia do Sul, onde decorreram os jogos, da Coreia do Norte, e dos EUA, que foram representados pela filha de Donald Trump, Ivanka Trump.