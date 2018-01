As 10 contratações mais caras da janela de transferência de Inverno

A caminho de encerrar o período de transferências, o criativo brasileiro Philippe Coutinho arrebata o lugar do futebolista mais caro deste Inverno ao sair do Liverpool para o Barcelona por 120 milhões de euros.

Depois de no Verão ter estado perto de trocar o Liverpool pelo Barcelona, o médio-criativo brasileiro Philippe Coutinho só no defeso de Inverno viu concretizada a ambicionada transferência para o clube catalão.

Com a operação a ascender a 120 milhões deu euros, Coutinho torna-se, por larga margem, o futebolista mais caro da janela de transferências que encerra em 31 de Janeiro na maior parte dos principais campeonatos europeus. A menos que surja alguma surpresa de última hora, não haverá nenhuma transferência capaz de superar a verba despendida pelo Barcelona para comprar o passe de Coutinho.



A contratação de Coutinho tornou-se na segunda maior de sempre, só aquém dos 222 milhões de euros gastos no último Verão pelo Paris Saint-Germain para comprar o passe de Neymar.

Com os cofres cheios, o Liverpool pôde contratar o defesa-central holandês Virgil van Dijk ao Southampton por uma verba de 78,8 milhões de euros. O internacional holandês passa a ser o defesa mais caro de sempre.

Segue-se na lista o avançado hispano-brasileiro Diego Costa que regressou ao Atlético de Madrid depois de os "rojiblancos" pagarem 66 milhões de euros ao Chelsea.

Aymeric Laporte, defesa-central que trocou o Athletic Bilbao pelo Manchester City por 65 milhões de euros, passa directamente a segundo defesa mais caro da história.

Uma das contratações sensação (e fechada no último dia da janela de transferência de Inverno) foi do internacional pelo Gabão Aubameyang, que deixa o Borussia Dortmund para ir para o Arsenal por 63,75 milhões de euros.



Nota: Informação e valores com base no site Transfermarkt