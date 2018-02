Bruno de Carvalho sai do Sporting se novos estatutos não forem aprovados

Bruno de Carvalho anunciou esta segunda-feira que foi convocada uma assembleia geral para o próximo dia 17 de Fevereiro onde vai ser submetido aos sócios a aprovação de novos estatutos e um regulamento disciplinar.



Para tal é necessário o voto favorável de 75% dos sportinguistas presentes na AG, sendo que se tal não acontecer, os órgãos sociais "pedem de imediato a demissão".



O terceiro ponto da ordem de trabalhos será para os sócios decidirem se "querem ou não a saída imediata dos órgãos sociais". A decisão foi anunciada após uma declaração que durou mais de meia hora.



"Agora meus senhores, decidam. Querem querem, não querem, perfeito", declarou Bruno de Carvalho no final de uma intervenção aos sócios e transmitida pela Sporting TV. Nesta tinha começado por dizer que tem uma "vida de completo sequestro há cinco anos" e a "difamação e crítica gratuita começa a pesar".

No ponto 3 da AG, "se não tivermos uma resposta esmagadora como nas últimas eleições, demitimo-nos e vamo-nos embora", acrescentou. Refutou a ideia de concorrer numas futuras eleições, caso os sócios não aprovem as propostas de alteração de estatutos e regulamento disciplinar.



"Se não tivermos uma votação esmagadora, como nas últimas eleições, imediatamente iremos embora", garantiu Bruno de Carvalho em declarações aos jornalistas, assegurando que não se recandidata a novas eleições em caso de demissão. "Nunca mais voltarei", afirmou.

No sábado passado, o dirigente abandonou a Assembleia Geral do Sporting, em que não foram votadas as alterações estatutárias e ao regulamento disciplinar propostas pelo Conselho Diretivo (CD).

"Não posso admitir trabalhar 24 sobre 24 horas e chegar a uma assembleia e não me deixarem discutir os pontos. Não estamos agarrados a lugar nenhum. Temos de fazer o nosso trabalho, apresentamo-lo e vocês, sócios, dizem se querem ou não. Estou a ser difamado e humilhado por sportinguistas há sete anos. Não abandonei assembleia geral nenhuma, retirei os pontos e vim-me embora. Não posso ser ofendido na minha própria casa. Já vos disse muitas vezes: quando quiserem, vou-me embora", afirmou hoje o presidente do Sporting.

Nos pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos, o CD propunha alterações estatutárias que retiram competências ao Conselho Leonino - órgão consultivo que Bruno de Carvalho considera desnecessário - e a punição de grupos de associados que perturbassem o trabalho dos órgãos sociais.