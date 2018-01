Liga reúne-se de emergência com Estoril e demais entidades competentes

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai realizar esta terça-feira uma reunião de emergência com o Estoril e demais entidades competentes, depois de na segunda-feira o jogo com o FC Porto ter sido suspenso ao intervalo.

Em comunicado, a LPFP informa que, depois de ter reunido com a Câmara Municipal de Cascais, bombeiros e sociedade desportiva anfitriã (Estoril), bem como com a equipa de arbitragem, "o comandante das forças de segurança presente considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para o reinício da partida".

Ainda de acordo com o comunicado, a Liga "vai agendar uma reunião de partes, com carácter de urgência, com o Estoril Praia e demais entidades competentes", que decorrerá ainda durante o dia de hoje, sendo ainda desconhecida a data para a realização da segunda metade da partida.