Ronaldo melhor futebolista 2017 nos Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo foi distinguido hoje pela quinta vez com o prémio Globe Soccer Awards destinado ao melhor futebolista no ano, enquanto Jorge Mendes foi o melhor agente do planeta pela sétima vez em oito possíveis.

"Estou muito feliz. Obrigado à minha equipa e aos meus companheiros do Real Madrid. Espero que possamos fazer o mesmo no próximo ano", agradeceu o madeirense, 21 dias depois de ter conquistado a sua quinta Bola de Ouro da FIFA, igualando Lionel Messi.

No Dubai, Cristiano Ronaldo bateu precisamente o 'astro' argentino do Barcelona, bem como o seu colega do Real Madrid Sergio Ramos, o italiano Gianluigi Buffon e o argentino Paulo Dybala, ambos da Juventus, o brasileiro Neymar e o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain.