Sonae Capital fecha compra dos ginásios Pump

Os ginásios Pump têm novos donos. A Sonae Capital anunciou esta sexta-feira, 12 de Janeiro, ter concluído a compra de oito ginásios desta marca.





Assim, a empresa adquiriu "a totalidade do capital e direitos de voto da sociedade ABOUT, SGPS", que detém oito ginásios Pump: sete em Lisboa e um em Faro.





O negócio já tinha sido anunciado a 17 de Novembro de 2017, altura em que se referiu também o valor envolvido: mais de oito milhões de euros. No novo comunicado ao mercado, não é referido qualquer valor. A operação teve de passar pelo crivo da Autoridade da Concorrência.





A Sonae Capital considera que este activo "assenta na estratégia de reforço da posição competitiva do segmento de fitness", segundo pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Além dos oito ginásios referidos, uma consulta ao site do Pump permite perceber que existem mais dois espaços da marca, recentemente inaugurados: Tercena e Saldanha.





A Sonae Capital é também dona da rede de ginásios Solinca, constituída por 18 espaços.





O primeiro ginásio da Pump abriu em 2011, na Avenida da República, em Lisboa. No final de 2016, a rede anunciava que queria descentralizar a localização das unidades, para zonas fora da Grande Lisboa, nomeadamente o Porto.