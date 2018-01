Sporting tem o 11 mais valioso mas apostas dão favoritismo ao Benfica

Quando a partir das 21:30 a bola começar a rolar no relvado da Luz, o Benfica será a equipa favorita à vitória, isto segundo as probabilidades atribuídas pelas casas de apostas. No entanto, o provável 11 escalado por Jorge Jesus tem maior valor de mercado do que a equipa de Rui Vitória.

Pedro Ferreira

Na antecâmara do dérbi que terá lugar esta quarta-feira, 3 de Janeiro, no Estádio da Luz, a partir das 21:30, o SL Benfica é apontado pelas casas de apostas como a equipa favorita à vitória, pese embora o valor de mercado do 11 provável do Sporting CP valha mais 35 milhões do que a equipa esperada das "águias".

De acordo com o site Transfermarkt, o elenco esperado dos "leões" que deverá entrar de início tem um valor de mercado total de 125 milhões de euros, o que compara com os 90 milhões de euros do 11 do Benfica.

O 11 esperado do Benfica (valores em milhões de euros): Bruno Varela (2,5); Grimaldo (9); Jardel (4); Rúben Dias (2,5); André Almeida (5); Fejsa (12); Krovinovic (2); Pizzi (20); Cervi (8); Jonas (7); Salvio (18).



O 11 esperado do Sporting (valores em milhões de euros): Rui Patrício (16); Fábio Coentrão (5); Mathieu (3); Coates (7); Piccini (4); William Carvalho (25); Battaglia (5); Bruno Fernandes (12); Acuña (12); Bas Dost (16); Gelson Martins (20).

No entanto, apesar de o Sporting ter uma equipa mais valiosa, as casas de apostas colocam o Benfica como claro favorito a vencer o dérbi desta noite. Um favoritismo que poder-se-á ficar a dever ao facto de o Benfica jogar no seu estádio. Contudo, é comum ouvir que o resultado de um clássico é sem imprevisível, podendo vencer a equipa a passar por melhor momento como precisamente o contrário. A título de exemplo, na época passada o Benfica venceu (2-1) o Sporting em casa, tendo perdido na época 2015-2016 por três bolas a zero.

As "odds" (equivalente ao retorno de cada aposta em função da probabilidade de se verificar determinado resultado) atribuídas pelo Placard (2,45), pelo Estoril Sol Casinos Online (2,30), pela Bet (2,35) e pela Betclic (2,30) coincidem ao considerar que uma vitória das "águias" é o desfecho mais provável.

Uma vez que quanto mais alta for a cota atribuída a determinado resultado, menor é a probabilidade considerada de que tal desfecho aconteça, o empate é resultado menos provável.

Já uma vitória da equipa orientada por Jorge Jesus surge como o segundo desfecho mais esperado, com as seguintes "odds": Placard (3,00), Bet e Betclic (3,10) e Estoril Sol Casinos (3,20).

Assim, levando em conta o exemplo do Placard, uma vitória do Benfica garante 2,45 euros por cada euro apostado, o que representa um retorno líquido de 1,45 euros. Já em relação ao Sporting, uma vitória dos "leões" assegura 3 euros por cada euro apostado, garantindo um retorno líquido de 2 euros.